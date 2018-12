Vladimir Villegas respondió a señalamientos en su contra: “No soy testaferro de nadie, ni nunca lo he sido”

13-12-18.-El periodista Vladimir Villegas rechazó este jueves la campaña de descrédito que ha recibido recientemente, por lo que emitió un comunicado en su cuenta en la red social Instagram en el que precisó que es “un venezolano que vive de su trabajo como profesional. No soy testaferro de nadie, ni nunca lo he sido“.Asimismo, indicó que no acepta que “se mancille mi honor y el de mi familia” y añadió que “nadie puede señalarme de haber obtenido algún ingreso que no haya sido producto de mi trabajo. Ni antes ni ahora”.Sostuvo que no existe “fundamentos de ningún tipo que sustenten la cadena de difamaciones que se han difundido en mi contra. Aún así, soy un hombre que asume su responsabilidad ante cualquier situación que se presente“.Manifestó que bajo ninguna circunstancia dejará de hacer su trabajo periodístico y de contribuir desde ese espacio para que “nuestro país resuelva su conflicto en paz, en el marco de los postulados constitucionales, de los cuales no me he apartado, ni me apartaré”.Villegas recientemente fue vinculado a través de un trabajo publicado por Runrunes, en los condominios decomisados al dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, acusado de lavado de dinero por las autoridades estadounidenses.