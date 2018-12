Héctor Navarro calificó de cómplice a Ortega Díaz por silencio durante gestión

Diciembre 12 de 2018.- Héctor Navarro, exministro de Energía Eléctrica y de Educación, cuestionó que la exfiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, haya mantenido silencio ante la presunta vinculación del fallecido expresidente Hugo Chávez con el entramado de corrupción con la empresa brasilera Odebrecht.

Navarro indicó que lo primero que le preguntaría a Ortega Díaz es la fecha en la que se enteró de la presunta responsabilidad de Chávez con la corrupción de Odebrecht, pues a su juicio ella tenía la obligación de asumir su responsabilidad como titular del Ministerio Público, así como hacer la investigación y abrir los expedientes que tenían que abrirse.

Sostuvo que aunque se haya tratado del líder de la llamada revolución bolivariana, sería igualmente culpable y condenable. "Someter a los tribunales a quien sea, incluso al presidente si el presidente era un ladrón", apuntó en entrevista para El Cooperante.

"Está mal que a estas alturas esté sacando los trapos sucios, que quién sabe quién los ensució. ¿Por qué no hizo públicos los trapos sucios en su momento, asumiéndolo valientemente? ¡Esperó hasta ahora! Eso no es estar ni con la patria ni con Chávez; la lealtad yo no la concibo como complicidad, la lealtad es otra cosa. Yo no me prestaría para ser cómplice de nadie, ni siquiera con Hugo Chávez", manifestó el exministro.

En relación con el rompimiento de Ortega Díaz con el Gobierno de Maduro, dijo que habría que estar dentro del Ejecutivo para saber con detalles lo que pasó. "¿Será que ella supo que le iban a hacer algo, o que la iban a sacar? No sé, porque al final ella dice que tiene pruebas y aquí el Gobierno dice que tiene pruebas de lo que hacía ella. Se acusan mutuamente".

El exfuncionario enfatizó que Ortega Díaz, quien se encuentra en el exilio, tiene muchas cosas que explicar, como por ejemplo, de dónde saca los recursos para vivir en el exterior si se supone que no tiene cuentas.

"Yo no tengo nada en el exterior, ni cuentas ni caballos de carrera, nada. Y yo me pregunto, en el caso de Rafael Ramírez, en el caso de ella: ¿están viviendo realmente paupérrimamente de acuerdo a lo que corresponde a una persona que no tiene cuentas en el exterior, que no tiene quien los financie y que están viviendo como vive cualquier venezolano en el exterior?", cuestionó el exministro.