Oswaldo Guillén: "Hay alcabalas pero "no cuidando a nadie", parando carros, autobuses, gandolas. "¿Para que será que los paran?"

Se acuerdan de esta vaina lo arrecho es que cada media hora hay al alcabalas en la carretera pero no cuidando a nadie parando carros cavas y autobuses gandolas para que será que los paran? pic.twitter.com/u9iFFejWBo — Ozzie Guillen FND (@OzzieGuillen) 7 de diciembre de 2018

08-12-18.-El mánager de los Tiburones de la Guaira, Oswaldo Guillén,denunció a través de su cuenta en la red social Twitter el mal estado de las carreteras y que las alcabalas que se encuentran en diferentes puntos de las vías "no cuidan a nadie"."Hay alcabalas en la carretera pero no cuidando a nadie, parando carros, autobuses, gandolas. ¿Para que será que los paran?", escribió Guillén a propósito de la muerte de los jugadores de Cardenales de Lara José Castillo y Luis Valbuena en un accidente vial.El pasado 24 de noviembre, Guillén escribió en Twitter acerca del mal estado de las carreras de la ciudad de Puerto La Cruz hacia Caracas. "Estoy buscando la palabra para describir la carretera de Puerto La Cruz hacia Caracas me da pena".José Castillo y Luis Valbuena fallecieron en un accidente provocado en la carretera entre los estados de Lara y Yaracuy en la madrugada de este viernes luego del encuentro entre los Leones del Caracas y los Cardenales de Lara.