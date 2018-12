Advierten que “medida desesperada del gobierno” con la ocupación de los mataderos afectará control sanitario de la carne

Credito: Archivo

03-12-18.-Rodrigo Agudo, director de Invelecar y asesor alimentario de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela –Fedenaga-, expresó durante una entrevista en Unión Radio que la ocupación temporal por 180 días de 21 mataderos es una “medida desesperada del gobierno” para seguir tratando algo que es imposible controlar.



“Desde junio el gobierno ha tratado de controlar el circuito cárnico y lo que ha logrado con sus medidas es que el producto desaparezca o escasee mas”, aseguró Agudo.



Explicó que “el circuito cárnico y bovino es un mercado perfecto aunque le duela al gobierno, hay 140 mil oferentes y más o menos 10 mil compradores”.



“Esto ya lo vivimos con la leche, empezamos a intervenir a las empresas lácteas. Hoy lácteos Los Andes está quebrada y paralizada, no hay productos en el mercado cuando era la líder hace 4 años, hay 6 mil trabajadores esperando sus prestaciones”, subrayó.



Agudo explicó que los ganaderos seguirán vendiendo la carne a puerta de finca y la labor de los mataderos se va a informalizar generándose graves consecuencias en materia sanitaria. “El Estado pierde en control y el deber de vigilar la sanidad y al inocuidad de la comercialización del producto”.



Advirtió que el consumo podría bajar en un 60 % en un país donde ya no se consume casi proteínas.



Agudo enfatizó que “con la carne está pasando lo mismo, hay un desespero porque el país está viviendo una crisis brutal porque no hay alimentos y le están cayendo al único inventario que hay que son los animales vivos, no hay inventaros de cereales por una política equivocada de ponerse a hacer lo que no saben hacer (…) Han acabado con el aparato productivo nacional y ya no hay divisas”.



Aclaró que los mataderos no compran carne, solo prestan un servicio, pues quienes compran la carne a puerta de finca son los intermediarios que contratan al matadero para que sacrifiquen al animal y lo luego distribuyen la carne”.