“El Estado falló en proteger a la niñez”, según Cecodap

Credito: Web

01-12-18.-Abel Saraiba, psicólogo del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), indicó que en Venezuela no hay suficientes entidades para atender a los niños que están en situación de calle.



El psicólogo detalló que la situación es "testimonio de que el Estado falló en proteger a la niñez".



Saraiba comentó que en Venezuela existe "un sistema de protección que ni es sistema ni protege" y explicó que aunque en el país "hay ministerios para todo" ninguno se relaciona con el tema de la niñez, reseñó la agencia Efe.



Actualmente los temas relacionados con la niñez en Venezuela son atendidos por una instancia menor que depende del llamado Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo, ente adscrito al Despacho de la presidencia.



Las menores de edad son los más afectados por la escasez de alimentos. La Asamblea Nacional informó que la inflación diaria es de 3%, por lo disminuyó el poder adquisitivo de los ciudadanos.



Saraiba aseguró que este escenario ha causado un notable incremento en los niños en las calles, aunque explicó que Cecodap no tiene una data consolidada del hecho pues no cuenta con el personal o los recursos para recabarla.



"Donde hay un niño en situación de calle es porque su familia fue incapaz de protegerlo y el Estado no tuvo la capacidad de ofrecerle respuestas adecuadas", sostuvo.