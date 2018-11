Sancionan a clínica privada en Carabobo por cobrar en dólares

Noviembre 30 de 2018.- La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), sancionó a la clínica privada CMQ Alma Auxiliadora, ubicada en el sector El Placer, municipio Guacara del estado Carabobo, con una multa de 60.000 unidades tributarias por los delitos de especulación, cobro en dólares, incumplimiento de formalidades e ilícitos contemplados en la Ley Orgánica de Precios Justos LOPJ.

En la inspección se observó que los márgenes de ganancias serían superiores a lo estipulado por la LOPJ, por lo que se realizó el ajuste inmediato de precios en bolívares soberanos, la aplicación de la referida sanción en unidades tributarias y la correspondiente remisión al Ministerio Público (MP), para el debido proceso judicial de este caso.

Una habitante del municipio Guacara, solicitó un presupuesto para la realización de su cesárea, el cual fue entregado a un costo de 100 dólares, además de la solicitud de pago de dos rollos de material descartable, que serían usados durante la cirugía, reseña una nota de la Sundde.

"Me dieron el presupuesto por 100 dólares, más los dos rollos de gaza que yo tenía que pagar y aunque sé que no está bien pagar en otra moneda que no sea el Bolívar, iba hacerlo, buscando una mejor atención pero cuando fui a que me realizaran la cesárea ya no costaba 100 dólares sino 150$, por eso acudí a la Sundde y de manera inmediata resolvieron mi situación", expresó la ciudadana.

Se espera que la Sundde se despliegue en todo el territorio carabobeño y pueda combatir el alto precio de los productos y servicios en el estado Carabobo.