Juan Carlos Alemán responsabilizó a la Sundde de no enfrentar la especulación

29 Nov. 2018 - El constituyente Juan Carlos Alemán, presidente de la Comisión de Misiones y Grandes Misiones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), responsabilizó a la Superintendencia Nacional Para La Defensa de los Derechos Socieconómicos (Sundde), de no ejecutar acciones contundentes para enfrentar la especulación con los precios de productos de primera necesidad.



Alemán reclama que la Sundde "no ha dado la batalla a los especuladores y acaparadores que insisten en apropiarse del salario de los venezolanos", dijo.



"El Presidente Maduro, hombre salido de la clase trabajadora, está enfrentado con mucho valor y capacidad una situación de bloqueo económico solo comparable con la vivida por Venezuela en tiempos de Cipriano Castro. Un bloqueo que impide adquirir medicinas, alimentos, insumos para la producción, entre otras cosas, y que lleva a una inflación inducida. Si a ello agregamos la acción de especuladores y acaparadores, tenemos una situación difícil, pero que puede enfrentarse si la institución destinada para ello, la Sundde, cumpliera con su función", afirmó el constituyente en una entrevista telefónica que concedió a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).



Expuso que los consejos comunales, otras organizaciones del poder popular y los trabajadores pudieran contar con el acompañamiento de la Superintendencia de Precios para hacer la supervisión de precios y la contraloría social de calle, pero reclamó que la Sundde no tiene esa iniciativa "y es esa institución la que tiene el monopolio de la acción supervisora", expresó Alemán.



"Los especuladores y acaparadores se suman a esa lucha del Imperialismo norteamericano por doblegar la voluntad de todo un pueblo. Vemos como por una parte, que el presidente Maduro ejecuta acciones para rescatar el poder adquisitivo del pueblo para que pueda adquirir lo necesario para vivir dignamente; y por la otra parte, los especuladores y acaparadores se organizan, buscan la manera de seguir siendo instrumentos ejecutores de la guerra económica, que le sirve al Imperialismo", sentenció.



Para el constituyente es incomprensible la inacción de la Sundde. "No entiendo por qué la Sundde no actúa, no sé si es por falta de recursos, de personal o de voluntad. Pero lo cierto es que está desaparecida, enclaustrada. Eso dificulta mucho el que la gente se sume a la lucha contra la especulación", aseveró Juan Carlos Alemán.



Ante la posibilidad de que se anuncie próximamente un nuevo aumento salarial, Juan Carlos Alemán comentó que "el presidente Maduro siempre está buscando cómo ayudar al pueblo ante el problema. Ahora en diciembre, mes de compartir, de regalos y todo lo tradicional, no es de extrañar que se tomen medidas. Soy del criterio que en cualquier momento vendrán anuncios".

La fuente original de este documento es:

YVKE Mundial (http://www.radiomundial.com.ve/yvke/)