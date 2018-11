Andrade se declaró culpable, pidió perdón a su familia y amigos y asume plena responsabilidad de sus actos

27-11-18.-Alejandro Andrade, ex tesorero de Venezuela condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos leyó una carta durante el juicio de este martes y confesó que cuando ejerció su cargo tomó decisiones “desacertadas”.



"Como tesorero de la nación tome decisiones desacertadas que hoy me pesan de todo corazón. Asumo plenamente la responsabilidad por la conducta de la que hoy me declaro culpable”, dijo Andrade.



La periodista Tamoa Calzadilla detalló através de su cuenta en la red social Twitter que Andrade llegó a EE UU en 2014 con un permiso especial de entrada y desde ese momento ha colaborado con las autoridades norteamericanas.



“El gobierno de EE UU me concedió un permiso especial para entrar, que se conoce como parole. El parole es reservado para quien pueda rendir un servicio especial a este país", detalló el ex funcionario.



Andrade aseguró que siente un “enorme remordimiento” por el dolor y la vergüenza que pudo haberle causado a sus familiares y a las personas afectadas por sus actos.



"Tengo un gran respeto por el gobierno de EE UU y acepto plenamente la consecuencias de mis actos. Hoy estoy convencido de que la decisión que tomé fue la correcta", indicó.



Acaban de sentenciar a 10 años de prisión a Alejandro Andrade en la corte del sur de Florida (Palm Beach). Leyó una carta y pidió perdón a su familia y amigos, no precisó si a los venezolanos. — Tamoa Calzadilla (@TamoaC) 27 de noviembre de 2018





Andrade en la corte estuvo sin esposas, vestía pantalón caqui, saco azul marino, corbata azul cobalto, mocasines marrones y unos lentes de pasta negros. El pelo completamente rapado. Insitió en saludar a los presentes y les daba la mano. — Tamoa Calzadilla (@TamoaC) 27 de noviembre de 2018