Denuncian que Línea 1 está operando con 27 de 38 trenes de los cuales siete siempre presentan fallas

Credito: Archivo

27-11-18.-Este último mes el Metro de Caracas ha presentado fuertes retrasos recurrentes, solo la semana pasada usuarios reportaron fallas graves durante cuatro días consecutivos en la Línea 1 Propatria-Palo Verde, reseñó El Universal



Ricardo Sansone representante de la Asociación Civil Familia Metro, explicó que estas fallas se deben a que “no se le está haciendo el mantenimiento adecuado al sistema, y de 38 trenes que deberían estar operativos solamente para la línea 1, funcionan 27 de los cuales siete siempre presentan fallas”.



Además confirmó la renuncia de más de 1.340 empleados, quienes según Sansone decidieron irse de la empresa “porque no hay condiciones mínimas de trabajo , ni papel higiénico hay en los baños.



Según comentó también, “hay muchos más trabajadores que quieren renunciar, pero la empresa no los está dejando, cerraron la oficina de Recursos Humanos principal, por eso algunos han entregado la carta a sus jefes directos y otros van a la caseta de Recursos Humanos que está en la Paz”.



“La falta de operadores y de personal de mantenimiento es evidente, pero no se le puede echar toda la culpa a los trabajadores, ya que el mayor déficit en el metro se presenta por la falta de recursos para poner operativos al 100% los trenes y hacer los mantenimientos correspondientes ”, añadió.



Por otra parte, Sansone resaltó que no solo la Línea 1 tiene problemas, las Líneas 2 y 3 también, ya que Zona Rental, hasta Zoológico o las Adjuntas solo cuenta con 21 trenes y de Plaza Venezuela a la Rinconada solo tiene activos 12, “lo que hace cada día más difícil el traslado de los usuarios”.



Teresa Marcano usuaria del sistema explicó que “no existe un día en la que el metro no tenga algún tipo de retraso, ya sea por falla eléctrica, o alguna cosa que se inventen”.



Marcano señaló además que las instalaciones del subterráneo están en un grave deterioro, “no hay luz en muchas estaciones, las escaleras mecánicas pasaron a la historia solo sirve una por estación, los adultos mayores sufren para subir o bajar escaleras, aparte dijeron que iban a cobrar para que el servicio mejorara y solo hay cinco casetas vendiendo boletos en todos el sistema”.



Por otra parte, el presidente del Metro de Caracas, César Vega, anunció el pasado lunes 5 de noviembre la incorporación de 30 trenes para la Línea 1 , sin embargo la mejora duro poco, a la fecha los usuarios reportan retrasos diarios de más de 20 minutos.