(VIDEO) Solicitan “investigación seria” sobre muerte de dos niñas en 24 horas en el J. M. de los Ríos

26-11-18.-La directora de la organización no gubernamental Prepara Familia, Katherine Martínez, solicitó este lunes durante una entrevista al canal de televisión por Internet, Vivo Play, una investigación sobre la muerte en menos de 24 horas de las menores Frannlys Herrera (16 años) y Wilmely Mendoza (9), dos pacientes del Servicio de Nefrología del hospital de niños J. M. de los Ríos.“Lo serio es abrir una investigación para evidenciar la causa del fallecimiento de estos niños. En años anteriores los niños no fallecían así, fallecían solo casos muy especiales”, expresó Martínez.Recordó que el fallecimiento de las niñas, ocurrida este 21 de noviembre, se produce al cumplirse nueve meses del otorgamiento de las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) a los niños y niñas del Servicio de Nefrología del J. M. de los Ríos.“La situación en el hospital, en vez de mejorar, después de tantas denuncias, realmente vamos hacia atrás (…) Nosotros no hemos conseguido que el Estado venezolano cumpla con las políticas públicas que debe cumplir”, afirmó.Denunció que la falta de insumos como agua para mantener las instalaciones y evitar brotes infecciosos, además de la escasez de medicamentos como antibióticos, son los principales problemas que deben enfrentar en dicho centro de salud.“Es obligatorio que el Estado mantenga ese suministro de antibióticos, porque el problema que tenemos es que ese suministro es irregular”, acotó Martínez, quien aseguró que en el hospital tampoco están en capacidad de proporcionar buena alimentación a los pacientes.“Vivimos actualmente en una emergencia humanitaria compleja. Se llegó a este extremo donde estamos ahora, donde no podemos cumplir ni siquiera con la alimentación diversa”, alertó.