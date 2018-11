Rafael Ramírez negó tener primos detenidos en España

Noviembre 26 de 2018.- El ex ministro de Petróleo y ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, negó tener familiares en España que hayan sido vinculados a causas penales y señala que José Ramón Sánchez Rodríguez y Luis Mariano Rodríguez Cabello, acusados de presuntos delitos de corrupción, no son sus primos.

"No conozco de trato, ni de comunicación a ninguna de esas dos personas, mucho menos son mis primos", aseguró el ex hombre fuerte del sector petrolero.

Ramírez rechaza y niega las presuntas declaraciones hechas a EFE, por parte del abogado Ismael Oliver, defensa de José Ramón Sánchez, solicitado en extradición por el gobierno venezolano.

"De ser cierta la declaración citada por EFE, el abogado Ismael Oliver debe retractarse, para no incurrir él mismo en un delito. De no ser así, la agencia EFE debe pronunciarse al respecto", sostiene Ramírez.

"Estoy cansado de que personas o medios irresponsables sigan difamando mi nombre y reputación, por razones políticas, mintiendo, dando información falsa y tratando de vincularme permanente con casos de hechos cometidos por otros, es un linchamiento moral, permanente en mi contra", dijo Ramírez.

Con respecto al origen de esta información, el ex representante de Venezuela ante Naciones Unidas responsabiliza al Presidente de Venezuela.

"Ya me habían advertido que el gobierno de Maduro, estaría coordinando acciones con el nuevo gobierno de España, para cumplir su agenda de persecución y odio en mi contra. Todas estas acciones, son producto de las negociaciones secretas que conducen los personeros que ha enviado Maduro a Madrid, para extraditar perseguidos políticos entre ambos países", señaló.

A través de un comunicado de prensa pidió a los medios "que no se hagan eco de esta campaña de mentiras y no se sumen a los intentos reiterados de dañar el nombre y reputación de nadie, y muchos menos con fines de escándalo y de persecución política, que es el fin último de esta estructurada campaña de agresión en mi contra.