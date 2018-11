(VIDEO) Ocho días con las puertas cerradas: Trabajadores del Hospital Periférico de Coche manifiestan temor ante posible cierre definitivo

Trabajadora del Hospital de Coche: Le hacemos un llamado a Nicolás Maduro que en 2013 fue al Hospital e intervino, nos ofreció maravillas. Conéctate a nuestra señal #TVVNoticias en #VIVOplay y sigue el desarrollo de la noticia por: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/3wROWgJysv — VIVOplay (@vivoplaynet) 16 de noviembre de 2018

16-11-18.-Este viernes, 16 de noviembre, un grupo de trabajadores del Periférico de Coche se concentró en la entrada del hospital para denunciar que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no les permiten el ingreso al centro asistencial desde hace más de una semana, cuando hubo que evacuar las instalaciones por una falla eléctrica, reseña el portal Efecto Cocuyo.Ocho días con las puertas cerradas tiene el Hospital Dr. Leopoldo Manrique Terrero, conocido popularmente como el Periférico de Coche. Una avería eléctrica obligó al centro de salud a suspender sus funciones el pasado jueves, 8 de noviembre. Desde entonces, los trabajadores permanecen “en el limbo” y temen un posible cierre del hospital.Ahora, exigen al Ministerio de Salud y al director de salud del Distrito Capital, Earle Siso, que les den una solución inmediata. “¿Qué va a pasar con nuestro hospital? Siso no ha venido a darnos una respuesta y no estamos prestando servicio desde el jueves”, reclamó Beatriz Sánchez, delegada sindical del Periférico de Coche.La dirigente sindical criticó la fuerte presencia de la GNB en el recinto hospitalario, que permanece en la entrada del centro desde el pasado jueves. “Nosotros no somos unos delincuentes, creen que nosotros nos vamos a robar algo de allá adentro”, expresó Sánchez.La trabajadora aseguró que el personal del centro de salud no va a abandonar las instalaciones del hospital a manera de presionar al Gobierno y manifestó que temen por su condición laboral desde el desalojo."Nicolás Maduro avocate al Hospital de Coche, somos los trabajadores que te hacen un llamado para que vengas a acomodar nuestro hospital", expresó la vocera.Sánchez también indicó que los trabajadores rechazan una posible reubicación del personal de salud a otros hospitales de la capital y pidió el apoyo de las comunidades de Coche y El Valle para “defender” el Periférico de Coche.Desde hace una semana la incertidumbre se apoderó de los empleados del hospital Manrique Terrero. Una falla en un cable de alta tensión dejó al centro de salud sin luz. Trabajadores relatan que el cable “echó varios chispazos” antes de producir una fuerte explosión. El edificio se llenó de humo y los pacientes y el personal de salud tuvieron que ser desalojados.Más de 30 pacientes internados en los servicios de Traumatología, Medicina Interna y Pediatría fueron trasladados a los hospitales Dr. Ricardo Baquero González (en Catia), Pérez Carreño (La Yaguara) y Jesús Yerena (Lídice).Funcionarios Bomberos de Distrito Capital y de Protección Civil evacuaron el edificio de forma preventiva y restringieron el ingreso al hospital.