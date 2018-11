Gustavo Petro: "No me interesa el apoyo a Maduro, eso no es una revolución"

La última vez que hablé con Chávez fue en el año 2006 para salvar de una guerra a Colombia y Venezuela y luego fui a su funeral.



No me interesa el apoyo a Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución https://t.co/AhwKPS2qIx — Gustavo Petro (@petrogustavo) 15 de noviembre de 2018

15-11-18.-El ex-candidato presidencial de Colombia, Gustavo Petro, desmintió a través de su cuenta en la red social Twitter las declaraciones que hiciera el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello quien aseguró que acudió a Venezuela para pedir apoyo para su campaña y lo señaló de “cobarde” por hablar “ahora” mal del chavismo.“No me interesa el apoyo a Nicolás Maduro”, aseguró que su plan de gobierno no es una revolución y que solo sirve para captar rentas petroleras, escribió Petro.“Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña, para acá para Venezuela y ahora los chavistas le hieden”, indicó Cabello.En ese sentido Petro sentenció; “La última vez que hablé con Chávez fue en el año 2006 para salvar de una guerra a Colombia y Venezuela y luego fui a su funeral. No me interesa el apoyo a Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución”.