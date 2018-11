Fiscal Saab: En 15 meses se han retenido 696 vehículos utilizados para el tráfico de drogas

El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab Credito: Archivo

(Caracas, 15 de noviembre de 2018) El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que en los últimos 15 meses se retuvieron 696 vehículos utilizados para el transporte ilegal de drogas.



Durante un encuentro con periodistas realizado este jueves 15 de noviembre en la sede principal del organismo, detalló que 346 de estos vehículos automotores eran de uso particular; 299 corresponden a motos; 107 a vehículos de carga; 10 eran tipo buseta y 4 maquinarias.



Todos han sido puestos a las órdenes de la Oficina Nacional Antidrogas.



“Esta es una cruzada sin cuartel, contra todas las formas del narcotráfico; a diferencia de la anterior fiscal, que fue cómpilice del narcotráfico, nosotros no vamos a tener piedad ni misericordia con estos delitos”, insistió Saab al momento de ofrecer el balance de la actuación fiscal contra “este flagelo repugnante”, en la modalidad de transporte por vía terrestre.



El titular de la acción penal comentó que producto de estas acciones, el 8 de noviembre fueron halladas 839 panelas de marihuana (equivalentes a 468 kilos) y 62 panelas de cocaína (equivalentes a 69 kilos), para un total de 537 kilos de droga incautada en una camioneta marca Ford, que transitaba por la localidad de Pariaguán, estado Anzoátegui.



Precisó que por este caso fueron privados de libertad dos hombres (uno de ellos militar retirado).



Como ejemplo del uso de unidades de transporte público para el traslado de droga, Saab indicó que el pasado 9 de junio, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) apostados en Clarines (también en Anzoátegui) incautaron en una buseta 176 panelas de cocaína, con un peso de 177 kilos, las cuales se ocultaban en las paredes del vehículo.



Agregó que a raíz de esta incautación y tras labores de investigación, las autoridades localizaron otras dos busetas con droga en Cumaná (estado Sucre), en las que había 324 panelas de cocaína, con un peso de 323 kilogramos.



Explicó el Fiscal General que en estos casos la droga se lleva oculta en compartimientos secretos de vehículos particulares, camuflada con otro tipo de mercancía legal; escondida en doble fondo o en las paredes de busetas e inclusive, en equipajes dentro autobuses y busetas.



Indicó que la mayoría de estas incautaciones de estupefacientes y psicotrópicos han sido materializadas por la GNB en distintos puntos de control del país, mientras que otras acciones fueron posibles por labores de inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, bajo supervisión del Ministerio Público.



No hay intocables



Por otra parte, la máxima autoridad del Ministerio Público aseguró que en su gestión no hay intocables, y destacó que se ha procesado a funcionarios policiales y militares por su vinculación con el tráfico de drogas, en este caso por vía terrestre.



En este sentido, destacó que entre agosto de 2017 y hasta la fecha, se abrieron 64 investigaciones penales contra 105 funcionarios involucrados en estas actividades delictivas.



Mencionó que 65 de estos funcionarios resultaron acusados por el Ministerio Público, de los cuales 12 recibieron sus condenas; en tanto que otros 40 efectivos esperan por la presentación ante los tribunales del acto conclusivo.



Destacó el caso ocurrido el 29 de octubre, cuando cuatro policías del estado Zulia y cinco del municipio San Francisco quedaron detenidos por su responsabilidad en el transporte en vehículos de lujo, marca Toyota, de 96 panelas de marihuana, las cuales arrojaron un peso de 52 kilogramos.



Sostuvo que esta lucha es peligrosa y muy arriesgada porque se desmantelan redes y carteles del narcotráfico. Enfatizó que las cifras de la lucha contra el narcotráfico que ha presentado el Ministerio Público, desmienten la propaganda sucia que se hace contra Venezuela desde laboratorios en países donde sí hay problemas de drogas, como Colombia y Estados Unidos.