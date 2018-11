Presidente de AIEMP, Winston Cabas: Fallas en el sistema eléctrico se deben a falta de inversión y mantenimiento

Winston Cabas, presidente de la Asociación de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesional Credito: Archivo

15-11-18.-El presidente de la Asociación de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesional, Winston Cabas, ratificó durante una entrevista en Unión Radio que las fallas en el sistema eléctrico del país se deben a la falta de mantenimiento de las centrales que distribuyen la energía.



“No hay mantenimiento, hay desprofesionalización en el sector, en consecuencia, no hay posibilidad de poner disponibles nuestras centrales termoeléctricas”, dijo.



Indicó que las averías que se han originado en las últimas semanas en los estados Zulia y Nueva Esparta, son por la debilidad existente en las conexiones del sistema.



Cabas sostuvo que el apagón que ocurrió este miércoles en la zona norte del municipio Maracaibo, en el estado Zulia, se debe a la “dependencia” que tiene la entidad respecto a la interconexión en el sistema eléctrico.



“Cualquier perturbación que se presente en la línea de transmisión, impactan severamente en la calidad del servicio en Maracaibo, porque las centrales termoeléctricas de la ciudad están apagadas (…), no hay energía de respaldo al sistema interconectado”, acotó.

Asimismo reiteró que desde el Colegio de Ingenieros del país, han denunciado la necesidad de generar nuevas inversiones al sistema eléctrico nacional.



Agregó que a pesar de que el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, y las autoridades regionales aseguraron que habían solucionado los problemas que generaban las fallas en el sistema, persisten porque no hay inversión, ni mantenimiento en las grandes plantas.