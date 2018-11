García Plaza vinculado a empresa de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en EEUU

El corrupto general venezolano Hebert García Plaza utilizó en #USA los servicios de una firma de asesoría de inversiones y velo corporativo, acusada de legitimar capitales del narcotráfico, para registrar la compañía con la que opera desde #Arlington, VA https://t.co/4GEVqBVtPz — La Tabla (@latablablog) November 13, 2018

14 Nov. 2018 - El general venezolano Hebert García Plaza utilizó en EEUU los servicios de la firma de asesoría de inversiones y velo corporativo, Well Thought Consultants, también acusada de legitimar capitales del narcotráfico, para registrar la compañía con la que opera desde Arlington.Well Thought Consultants fue creada en Florida por el socio de la firma de administración de inversiones The Viera Trust Florida, Miguel Castillo Dominguez, quien fungía como vicepresidente y tesorero y tuvo a cargo la incorporación de la compañía de García Plaza.A su vez, The Viera Trust Florida es una compañía perteneciente al conglomerado de servicios financieros y empresariales Alfonso & Ferrera, dedicada a garantizar la privacidad a inversores que esconden sus fortunas. Alfonso & Ferrera fue creada en Cuba en 1901 y se trasladó a EEUU, donde mantiene operaciones, al igual que en Panamá, Costa Rica, Venezuela, España y Suiza.De acuerdo al medio de investigación, LaTabla, Alfonso & Ferrera y sus compañías relacionadas están administrando el dinero que obtuvo el general García Plaza por sus actos de corrupción en Venezuela durante su gestión como ministro de Alimentación y de Transporte Acuático y Aéreo.