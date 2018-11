ANPAJE: Al menos 15 estacionamientos cerraron en octubre en la Gran Caracas

Credito: Archivo

08-11-18.-La crisis económica y la disminución de usuarios provocaron el cierre de al menos 15 estacionamientos en octubre tan solo en la capital, situación que prendió las alarmas en la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Garaje y Estacionamientos (ANPAJE).



“Hay otros que están parados, centros comerciales que tienen ocho o 10 pisos con cuatro o cinco pisos cerrados (…) estamos viviendo la misma situación de otros gremios”, comentó el presidente de la asociación, Benigno Luis Marcos, una entrevista en Unión Radio.



Marcos considera que el problema no se reduce a las tarifas, si no que se trata de una cadena de hechos que comienza con la ausencia de clientes,”quién puede reparar un carro, una batería, cauchos, mucha gente tiene un carro que no puede sacar del estacionamiento porque no lo puede arreglar, el otro porque le falta algo, etc.”.



A esto se le suma la falta de repuestos para reparar la maquinaria que algunos de estos establecimientos requieren para operar, gran parte de ella está obsoleta, lo que genera que algunas entradas de acceso a estacionamientos o garajes deban ser cerradas, además el éxodo del personal calificado para este tipo de trabajo, “cada mes se van entre dos y tres”.



“Estamos tratando de sobrevivir, mantenernos hasta que superemos esta situación que estamos viviendo”, remató Marcos.