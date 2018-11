Directiva del Hospital Universitario de Caracas rechazó donativos enviados por Médicos Sin Fronteras

Credito: Web

Hospital Clínico Universitario de Caracas Credito: Web

08-11-18.-La directiva del Hospital Universitario de Caracas emitió un comunicado este miércoles dirigido al personal para informar el rechazo de un donativo de medicinas e insumos médicos que fue enviado por la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras desde España.



Pablo Castillo, sub-director del hospital, no explicó el motivo de la negativa mediante el escrito, sin embargo, el personal médico denunció la situación que fue rechazada por la directiva del centro médico.



"A través de la cual nos remite en anexo un certificado de donación de insumos y medicamentos provenientes de Médicos Sin Fronteras. A este respecto, cumplo en notificarle que por decisión de esta Directiva, no recibirán donaciones por parte de dicha organización", reza el escrito.



Era un cargamento con los insumos apenas necesarios para abastecer el departamento de Cirugía del Hospital Universitario de Caracas (HUC) durante un mes.



El lote llegó al hospital este lunes, 5 de noviembre, y contenía donaciones de insumos médicos básicos: sueros, yelcos, catéteres, colectores de muestras, entre otros. El personal administrativo del HUC negó el ingreso del material pese a que el centro asistencial no cuenta con este.