EEUU: Jueza recomienda desestimar demanda de $10.000 millones de Pdvsa contra varias empresas por corrupción

07-11-18.-Una jueza de la corte de Miami (EEUU) recomendó desestimar la demanda por unos $10.000 millones de Pdvsa US Litigation Trust en contra de varias empresas a las que acusó de haber cometido actos de corrupción para beneficiarse de la venta de crudo y otros negocios petroleros.



Alicia M Otazo-Reyes, jueza del tribunal que lleva el caso, considera que Pdvsa US Litigation Trust, un grupo o fideicomiso constituido en Estados Unidos para defender los intereses de la petrolera venezolana, no está legalmente habilitado para ejercer la representación.



“El fideicomiso carece de legitimación para hacer valer las reclamaciones supuestamente asignadas de Pdvsa en esta acción (…) El demandante no ha cumplido con su obligación de probar la admisibilidad del fideicomiso”, señala el documento más reciente del caso, publicado esta semana.



Agrega la jueza que “el demandante carece de validez de acuerdo con la ley que rige en Nueva York (…) y es inválido según la ley venezolana porque delega ilegalmente al fideicomiso”.



Pdvsa US Litigation Trust dice que representa a Pdvsa en un esfuerzo por recuperar miles de millones de dólares supuestamente perdidos en su comercio de petróleo a través de la manipulación de ofertas y sobrefacturación.

