Denuncian propagación de bacterias intrahospitalarias en centros de salud de Nueva Esparta

Credito: EU

03-11-18.-Las críticas condiciones sanitarias en las que están funcionando los centros de salud del estado Nueva Esparta hacen temer un aumento en la propagación de bacterias y virus intrahospitalarios lo cual atenta no solo contra la salud de los propios pacientes sino de todos los trabajadores de tales recintos.



La presidenta del Colegio de Bioanalistas de Nueva Esparta, Carmen Figueroa, dijo que la situación en el sector salud empeora a diario en la entidad. Denuncia que la “desidia” convive en el único hospital tipo 3 de la isla de Margarita, Luis ortega de Porlamar, donde hay áreas de atención sin aire acondicionado y cero materiales para la higienización.



"Las condiciones de trabajo y para los pacientes son absolutamente inadecuadas, aun cuando hay cláusulas en la contratación colectiva en las que el Gobierno se compromete a ofrecer ambientes laborales seguros. Los hospitales son el mayor medio de cultivo y de crecimiento de bacterias y virus, y todo eso se lo están llevando a sus casas y al entorno los trabajadores, los médicos, los familiares de los enfermos, porque no hay la debida limpieza ni las temperaturas idóneas para evitar su propagación”, relató.



Agregó que enfermarse en la actualidad es muy peligroso por las pocas probabilidades de ser tratado, y que este riesgo lo están corriendo los miles de trabajadores del sector salud. Específicamente, sobre el área de bioanálisis, sostuvo que el desabastecimiento de los laboratorios médicos de la red hospitalaria y ambulatoria de la región alcanza el 95%.



“Ningún laboratorio público ni privado trabaja normal, porque no tienen reactivos para atender. La Gobernación hizo un donativo al centro asistencial de Salamanca, y lo agradecemos, pero no llena las expectativas de funcionamiento porque igual el laboratorio no cumple los parámetros para atender todos los diagnósticos necesarios. Seguimos solo haciendo lo más básico, pruebas de orina heces, y hematología por emergencias”, apuntó.



Asimismo dio cuenta de que en el hospital Luis ortega no se pueden hacer gases arteriales ni gases venosos porque no existen los suministros adecuados, y destacó que son pruebas muy importantes en estos momentos por su vinculación directa a la parte nutricional de las personas, que es una de las debilidades más frecuentes por los problemas de alimentación que registra la población.



"Persecución"



Paralelo a la situación médica, Figueroa también rechazó la posición de las autoridades hospitalarias, al denunciar que los trabajadores están siendo "perseguidos" por su participación en protestas públicas, y "chantajeados" con los beneficios sociales.



"Los empleados son amenazados con no recibir las cajas CLAP si son vistos en las manifestaciones que venimos haciendo los gremios médicos, sin reconocer que los beneficios sociales del Gobierno no tienen por qué ser a discreción y mucho menos desconocer la razón de nuestras protestas", argumentó Figueroa.



En todo caso, anunció que seguirán programando su agenda de conflicto en protesta a la tabla salarial única impuesta por el Gobierno nacional y demás derechos que les corresponden.