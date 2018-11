Se distribuyen más de 25 millones de litros de gasolina para abastecer los estados centrales

Valencia, noviembre 2 - Más de 25 millones de litros de gasolina serán distribuidos en las próximas horas desde la Planta de Distribución Yagua, estado Carabobo, para garantizar el acceso al combustible en el país, según informó el contralor de la República, Elvis Amoroso.



El trabajador público resaltó que están supervisando las estaciones de servicio debido a las largas colas de vehículos que se vienen presentando en entidades como Aragua, Carabobo, entre otros, donde la población se ha visto afectada para poder surtir de combustible en las distintas gasolineras.



“Estuvimos revisando en la oficina de distribución de planta yagua. 25 millones de litros de gasolina vienen saliendo en estos momentos y para toda la semana tendremos suficiente gasolina. Desde aquí pedimos tranquilidad a todos los venezolanos, no se desesperen, no hace falta hacer esas largas colas porque hay gasolina suficiente para todos los vehículos de nuestro país”, manifestó.



Amoroso constató que solo en la mañana de este viernes, desde Planta Yagua habían salido 133 cisternas cargadas hacia diversas estaciones de servicio de la entidad carabobeña y estados vecinos.



El Contralor anunció que iniciarán un plan de supervisión a las estaciones de servicio, especialmente en los estados Aragua, Carabobo, Cojedes, Guárico y Apure, “donde hay un modus operandi de los dueños de las estaciones de servicio que no tienen todas las islas de distribución funcionando, lo que genera más cola“.



En este punto, dijo que orientará al Ministerio de Petróleo a tomar medidas, tales como la revocación de las concesiones de aquellas estaciones de servicio en las que se evidencie esta irregularidad.



Asimismo, informó que la próxima semana semana estará visitando la Refinería El Palito para constatar la producción de gasolina.

