Pensionados denuncian escasez de medicamentos en Farmacia de Alto Costo del IVSS en Maracaibo

31-10-18.-Un grupo de pensionados enfermos denunció hoy la falta de suministro de medicamentos desde hace un año y medio por parte de la Farmacia de Alto Costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Maracaibo, reseña el portal Versión Final.

Los adultos mayores protestaron a las afueras de la farmacia, ubicado al lado del Hospital Adolfo Pons, para exigirles a las autoridades que se investigue el paradero de los insumos médicos que, de forma gratuita, debe dotar el instituto a los pensionados del seguro social.

José Osorio, de 63 años, padece de cáncer pulmonar asegura que desde febrero no recibe sus medicamentos. Sostiene que a diario su salud empeora hasta el punto de impedirle hablar.

Roxana Ramírez es hija de una de las abuelas afectadas por la ausencia de medicamentos. Su madre, Rosa Colina, de 76 años, sufre de artritis reumatoidea dese hace once años, pero desde hace 1 año y 3 meses el seguro social no le suministra Embrel, principio activo biológico cuya comercialización no es posible desde la frontera por la refrigeración que necesita.

"Con el medicamento por lo menos lográbamos que la enfermedad no avanzara. Pero ahora hemos tenido que aumentarle el consumo de esteroides y eso ha hecho incluso que se le desprendiera la retina del ojo derecho", expresó Roxana con preocupación ante la incapacidad de respuesta que le brindan en la farmacia.

Carlos Petit, miembro del bloque de defensa de pensionados del estado Zula, aseguró que han recibido una serie de reclamos sobre la preferencia en el otorgamiento y la fuga de las medicinas en la entidad farmacéutica.

"Solicitamos al propio presidente Nicolás Maduro que abra una investigación para esclarecer dónde están los medicamentos de Maracaibo. Es cruel y criminal lo que está sucediendo con los pensionados del seguro social, ya que el Estado y la Ley del Seguro Social están obligados a suministrarle gratuitamente las medicinas a todos los pensionados o a sus familiares cercanos", dijo Petit.

Maura Moreno padece de rectocolitis idiopatica, se mantiene desde hace un año tomando calmantes para su dolor debido a que el IVSS no le otorga el medicamento indicado.

Por su parte, el presidente del Partido Centro Democrático (PCD), el doctor Carlos Alaimo, aseveró que la seguridad social en el ámbito de la salud es un derecho constitucional atribuido a los pensionados del seguro social.

"El IVSS está estafando a los venezolanos quitándoles todos los 15 y los últimos una parte importante a los empresarios y a los trabajadores, un dinero que tiene que ser revertido en seguridad social, donde la salud es fundamental. Es un derecho consagrado", añadió Alaimo.

Carlos alaimo, presidente del PCD.

Agregó que con la acción que tomaron hoy, desde el PCD y la Asociación de Jubilados del Zulia, piden hacer justicia ante las muertes que se registran en los centros hospitalarios por falta de medicamentos y asistencia.

"Este instituto de farmacia de alto costo hasta hace un año y medio estaba funcionando, tenemos más de año y medio parados. Queremos que las autoridades en Venezuela sean capaces de investigar y es por ello que le exigimos al seguro social, a sanidad y a la defensoría del pueblo que actúe en función del derecho que tenemos los venezolanos de tener una vejez con dignidad. Ser viejo y enfermo hoy es una calamidad".

Gustavo Flores, de 78 años, lleva dos años en busca de Zoladex y Bicalutamida porque en la farmacia de alto costo no le dan respuesta de cuándo llegan.

Detalló que "la pelea" no cesará hasta no ver las puertas de la farmacia abiertas con normalidad al público. Los manifestantes rechazaron que hace una semana en la farmacia se hablaba de un "cierre técnico" y que, por la presión de su concentración, esta semana se dejaban pasar a los pacientes e incluso entregaron algunos insumos.

Pedro Salas, de 55 años, sufre de psoriasis y alega que desde hace dos años en el IVSS no llega el medicamento humira. Debe calmar el brote en su piel con unas cremas con efecto de apenas 20 horas.