Smurfit Kappa Cartones de Venezuela ya tiene nueva junta administradora

Caracas, octubre 30 - Este lunes 29 de octubre, desde la sede del Ministerio del Proceso Social de Trabajo (MPPPST), se firmó la resolución para la nueva junta administradora de Smurfit Kappa Cartones de Venezuela S.A. con la premisa de iniciar la producción en el menor tiempo posible.



La reunión a la cual asistieron parte de los dirigentes sindicales de las empresas y molinos que conforman Smurfit Kappa Cartones de Venezuela S.A, fue encabezada por el representante de la cartera salarial Eduardo Piñate, quién manifestó



"es fundamental que los trabajadores estén asumiendo la dirección para el proceso productivo" –dijo- la necesidad que tenemos para que se supere los niveles de producción es de interés nacional y desde una visión patriótica, requiere de un esfuerzo serio.



Asimismo con la responsabilidad de asumir – entre otras funciones- la plena imagen administrativa y judicial de la entidad de trabajo ante órganos y entes públicos, Hugo Cabeza, en representación del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, asumirá el cargo de Gerente General de Operaciones y Administración de la empresa.



"La tarea no se asume con temores sino con convicción, en este caso me siento afortunado de contar con la clase obrera", indicó Cabeza.



De igual forma manifestó que tenía conocimiento de la situación por la cual atraviesa la entidad "me encontraba al tanto, pero no me precipito, estaba esperando la acción formal (...) asumo esta representación con mucha humildad para enfrentar la tarea, quiero ser un facilitador, tener el problema y brindar la solución".



El nuevo comité tendrá las facultades y atribuciones necesarias para garantizar el funcionamiento de la entidad laboral y la preservación de los puestos de trabajo. Para responder a estas acciones, Leoner Azuaje, estará en representación del Ministerio del Proceso Social de Trabajo.



Durante las intervenciones, Egleé Sánchez, constituyente por el sector trabajador y quien ha sido parte de los voceros luego del abandono por parte de los patronos, afirmó "nadie en el país se imagina que este grupo de personas, van a levantar las plantas".



Los trabajadores que conforman la nueva junta administrativa, fueron escogidos por la misma Clase Obrera, así lo indicó Sánchez durante su derecho de palabra.



Es importante destacar que esta acción corresponde al marco legal, luego que los trabajadores de las plantas de la trasnacional irlandesa Smurfit Kappa Cartones de Venezuela S.A , realizaran la ocupación formal de las instalaciones el 16 de octubre, ante el abandono ilegal el pasado mes de septiembre y los indicios de sabotaje sumándose a la guerra económica contra el proceso productivo del país.

