Clínicas y hospitales se ven afectados por la “fuga de talentos”, según Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales

Credito: Archivo

El presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (Avech), Manuel Meneses, informó este domingo durante una entrevista televisiva con el periodista Carlos Croes que el éxodo de médicos y personal técnico en el sector salud representa un déficit del 60% en especialistas y profesionales.



Meneses manifestó las carencias que viven los centros asistenciales. Detalló que el personal que está laborando, dobla los turnos para poder prestar el servicio.



Insistió que no se están cerrando clínicas y que la situación que atraviesan los centros asistenciales es el desmejoramiento del servicio y por esto indicó que el sector está en un “nivel crítico de supervivencia”, por lo que disminuyeron su ocupación de un 80% a 18%.



El presidente de Avech no solo tocó el tema “éxodo”, también relató lo difícil que es conseguir los insumos y asumir los altos costos. Comentó: “Pareciera que estamos en una panorama complicado”. Asimismo advirtió que hay equipos de laboratorio deteriorados y no hay manera de repararlos; además de que no reciben un subsidio por parte del Estado ni tiene acceso a las divisas.



Federación Médica Venezolana



Más de 26 mil médicos se han ido del país en los últimos 14 años, informó Douglas León Natera presidente de la federación, quien indicó que en Chile hay 4.200 y a Estados Unidos migraron promociones completas, mientras que España es uno de los países que más ha recibido galenos en los últimos años.