EEUU: Banquero Matthias Krull acusado de lavado de dinero a clientes venezolanos fue condenado a 10 años de prisión

29-10-18.-Matthias Krull fue condenado a 10 años de prisión, aunque el juez advirtió que si los fiscales estaban satisfechos con su cooperación en la investigación se podría reducir su condenada.



Krull, un alemán de 44 años que residía en Panamá, admitió que cuando dirigió un banco suizo atrajo a clientes venezolanos, entre ellos a un grupo de “boliburgueses” acusados de lavar 1.200 millones de dólares de PDVSA en bienes raíces en Florida.



El exbanquero fue setenciado en un tribunal federal de Miami, el mismo en donde se declaró culpable el 22 de agosto.



El hombre admitió unirse a esta red en donde se usaban planes de inversión inmobiliaria y falsas inversiones para ocultar fondos de Pdvsa.



La juez de distrito de los Estados Unidos, Cecilia Altonaga, también impuso una multa de $ 50,000 y le ordenó a Krull que renunciara a $ 600,000 o la cantidad de honorarios que ganó por ayudar a lavar fondos. Los fiscales dijeron que trató de lavar $ 600 millones y en realidad movió $ 60 millones.



El juez dijo que Krull había llevado una “vida honrada y justa” antes de este incidente. “Estas acciones parecen estar en desacuerdo con el hombre que tengo ante mí”, dijo Altonaga. “Es casi como si fueras dos personas. Te permitiste ir y realizar acciones que sabías en tu corazón que estaban mal”.



Prometieron reducir la sentencia si proporciona una “asistencia sustancial” a la investigación, ante lo que su abogado, Oscar Rodríguez, dijo que Krull ha estado cooperando con los fiscales, según Bloomberg.



En la audiencia, Krull se disculpó con el pueblo de Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos, su esposa y sus tres hijos pequeños. “Me culpo por estar en esta situación”, dijo Krull mientras sollozaba. “Me disculpo por tomar una mala decisión. Rezo y espero que no me vean como una mala persona”.



Krull, quien está en libertad bajo una fianza de $ 5 millones, no tendrá que presentarse en prisión hasta el 29 de abril, ordenó el juez.



Krull era conocido por mantener contactos de alto nivel en la capital venezolana, lo cual le permitía malversar los fondos de importantes clientes vinculados al Gobierno.



El hombre de descendencia alemana, se desempeñaba en el banco suizo Julius Baer, donde al parecer, manejaba una millonaria cartera gracias a la gran cantidad de clientes que captaba desde la elite venezolana.