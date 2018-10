Rafael Ramírez: “Dirigentes de oposición, todos, negociaron con el Gobierno”

26-10-18.-Un Rafael Ramírez más político que nunca habló con este medio vía Skype desde el exilio, y está convencido de que "es una locura pedir una intervención militar en Venezuela, los que hacen esto no van a poner las vidas humanas, la guerra es el fracaso de la política y del ser humano, no es cualquier cosa, hay que detener esas posiciones".

— ¿A su juicio qué hay que hacer para que Pdvsa salga a flote?

— El problema de Pdvsa está en Miraflores, no es un tema técnico, no es de recursos, Pdvsa es la única que puede levantar recursos, podemos conseguir préstamos que se pagan de manera revolvente en muy poco tiempo con la producción, sin privatizarla.

Cuando entregamos Pdvsa en el año 2014 la producción en el Zulia estaba en 870 mil barriles, hoy no llega a 300 mil y eso es porque toda la infraestructura de manejo operacional en el Lago se vino abajo, está destrozado, destruido, cuando Maduro comenzó con que toda Pdvsa era una especie de entidad corrupta comenzó a paralizar todos los contratos (…) Recuperar eso es verdaderamente un problema porque los yacimiento se enfrían, los yacimientos del Lago son campos centenarios que producen 50 o 200 barriles día cuando mucho. En el caso del oriente del país paralizaron todas las contrataciones, todas las obras, Venezuela ha perdido, en solo 4 años, 1.900.000 barriles/día, según los informes que se le envían a la Opep, esos son 43 mil millones de dólares, ni el FMI, ni ningún fondo nos va a prestar tanto dinero como ese, el dinero está ahí, en Pdvsa (…).

— ¿Ese mecanismo de préstamo por producción es el que se tiene con China y parece que no ayuda mucho a levantar la producción?

— No es eso, lo que ha hecho Pdvsa con China es vender las joyas de la corona en la Faja, Petrosinovensa y Petromonagas, ha sido vendida nuestra participación, 9,9% a Cnpc y nadie sabe a qué precio, como se decidió, cómo quedó el contrato porque perdimos el control, igual se hizo con Petromonagas con los rusos, es una venta simple y pura, ahí teníamos 70% de participación, ahora tenemos 51%, por qué se vendió esa cantidad, quién fijo el precio porque esos contratos tiene que ir a la Asamblea Nacional si se modifican, quién lo decidió, Maduro y Quevedo con los chinos y los rusos, por qué unas operaciones a espaldas del país, qué es lo que está pasando con Pdvsa, bueno la convirtieron en una caja para repartir dinero a sus amigos, los nuevos grupos de poder, de quiénes son las empresas a los cuales le entregaron los contratos de servicio petrolero, son de los amigos de Maduro, no saben de petróleo; Maduro está haciendo lo que hizo Juan Vicente Gómez a principios del siglo XX, le da las concesiones a sus amigos, a sus relacionados (…) He recibido aquí gente que me viene a preguntar si se meten en esos proyectos o no, es decir, los amigos de Maduro tienen el contrato firmado, entonces están buscando quién será capaz de producir eso (…).

Lo mismo hacen con los precios del petróleo, están vendiendo masivamente con descuentos , por eso era toda esta historia de la oficina de Viena en la que inculparon al doctor Mommer (Bernard) y a mí porque lo que querían era eliminar el sistema de ventas de petróleo con fórmula de precios, ahora están dando descuentos masivos del 30%, como los mejoradores no están funcionando el petróleo viene con baja calidad, tiene mucho azufre, mucha nafta, lo venden con 40% de descuento muy mal así no se va a recuperar el país.

— Otro tema pendiente es el de Citgo ¿qué se puede esperar del caso?

— El tema de Citgo es producto de la ineptitud de Quevedo y su equipo (…) Mientras están metiendo preso Eulogio (Del Pino) y Nelson Martínez, está llegando Quevedo, que se pone a perseguir gente de Pdvsa, nadie le prestó atención a que Pdvsa tenía que pagarle 2.500 millones de dólares a Conoco, siempre que se va a un juicio de esos se tiene guardado una cantidad de dinero, una contingencia se llama, para pagar porque algo tienes que pagar, cuando esta gente no actúa con precaución para defender los intereses del país, comienza la avalancha de juicios, la primera prueba fue la de Citgo en la que nos congelaron los terminales en el Caribe que era la visión estratégica que tenía Conoco que era la de torpedear nuestras exportaciones a China que requieren esos terminales, cuando ellos vieron que avanzó tan rápido sin ninguna contención, sin ninguna defensa, de una vez Cristallex que es una pequeñita compañía canadiense actuó (…) Cristallex no es nada para paralizar a un país, poner en jaque a una empresa como Pdvsa, pero imagínate, quién está en Citgo como presidente, Asdrúbal Chávez, él no sabe nada de eso ejerce la presidencia de Citgo desde Barinas, nunca ha estado allá pero sigue cobrando su sueldo, no hay nadie que cuide el negocio.

En el 2013 propuse vender a Citgo, pero Maduro se molestó por eso, Citgo había que venderla, era obvio que teniendo esa compañía en un territorio cuyo gobierno cada día sería más hostil con nosotros estábamos en sus manos.

— ¿Pero llegó en algún momento una buena oferta por Citgo?

— Si, hicimos una oferta de empresa y obtuvimos para los refinadores ofertas por 15 mil millones de dólares, además con contrato de suministro para petróleo venezolano por 20 años, pero no se quiso hacer, el país está pagando las consecuencias de un Gobierno que no toma decisiones y cuando decide no es lo adecuado, que no le hace caso a nadie porque hay mucha soberbia, todo esto se le explicó a Maduro, pero él no quiso hacer caso, ahora estamos en jaque, haciendo aguas por todos lados, nada sirve, nada funciona y este Gobierno no es capaz de proteger nuestros activos en el mundo (…).

A Citgo siempre la han querido, pero nosotros estábamos pendientes, teníamos nuestro equipos técnico-jurídicos, a los abogados en el exterior, esta gente pasó como dos años sin pagarle sus honorarios, es más, prescindieron de sus contratos, entonces cómo no nos va a ganar Cristallex (…)

— Pero con el país metido en esta crisis, la oposición está dividida, el chavismo pelea entre sí, parece que la comunidad internacional también está dividida sobre cómo abordar el tema Venezuela, entretanto, el país está en el medio, ¿cómo sobrevivir?

— La oposición venezolana no existe. Las personas que se oponen al madurismo son una importante base social que la mayoría se ha ido del país, por eso Maduro está feliz que la gente se vaya porque esos 2,3 millones de personas pierde sus derechos políticos inmediatamente, Maduro no les va a permitir que voten en el exterior.

En la oposición sus dirigentes, todos, negociaron con el Gobierno, me acuerdo estando con Maduro cómo hablaban con el jefe dirigente de Un Nuevo Tiempo para traérselo de Perú para acá y estaban hablando con Ramos Allup (Henry) para acordar, darle dinero, le dieron la empresa Petrodelta, qué oposición es esa, ellos han defraudado a sus propios seguidores.

La oposición más violenta mandó a sus muchachos a que murieran en las calles, que por cierto están impunes, porque el Gobierno y la oposición negociaron esas muertes en República Dominicana, nunca más se habló de eso y engañaron al comité de víctimas de las guarimbas diciéndoles que iba a haber justicia, pero no hubo. La oposición tiene una importante base social, pero sus dirigentes están peleados, Borges por un lado, Ramos Allup por el otro, Capriles Radonski por el otro, UNT por otro, de hecho, los únicos que salen a defender a Maduro cuando los chavistas decimos algo es UNT, a mi me dijeron de todo.

Por el otro lado, en la discusión de si Maduro es neoliberal o no (…) veamos, en cuánto está la inflación, está proyectada en 1.000.000%, según el FMI, tienes hiperinflación; tienes una megadevaluación, el cambio oficial en enero de este año era de 10 bolívares y pasó a 60 millones de esos bolívares, solo que Maduro decide quitarle 5 ceros y confunde, pero es una economía montada sobre mentiras, tienes dos características de un Gobierno neoliberal, hiperinflación y megadevaluación (...).

Al final con un discurso que se dice chavista, Nicolás Maduro ha transformado a nuestro país en una minoría muy rica y en una mayoría muy, pero muy pobre, es decir, el segmento medio de la sociedad se acabó, no existe.

Las misiones de Chávez desaparecieron, no hay mecanismos para crear inclusión social, la mortalidad infantil no la quieren publicar, la última ministra que lo hizo la botaron, en lo social hay un desastre. El Carnet de la Patria, la caja Clap y los bonos no son un programa social, son de manipulación, de control social, eso ya lo han hecho en países autoritarios (…) ¿Dónde está la misión Alimentación de Chávez? La desmantelaron, la acusaron de corrupta, pero dejaron a la misma gente, los mismos militares, acabaron con Pdval, acabaron con Mercal (…).

Ahora se recibe una caja Clap, por cierto que es la primera vez en la historia de la cancillería venezolana que se emite un comunicado defendiendo empresarios en México, Maduro sale en defensa de los empresarios que están investigados en México, al contrario, lo que debería hacer el fiscal estrella es pedir información de qué es lo que se está investigando, qué es lo que pasa con Alex Saab, quién es él, qué es lo que está haciendo, claro que es un gobierno neoliberal más atrasado que los gobierno de derecha de la cuarta República porque ha creado una élite económica parasitaria, gente que no tiene ninguna historia de trabajo, no es gente que haya sembrado nunca alimentos, no, son personas que se están haciendo millonarios con la especulación financiera, con los contratos del Gobierno y con las importaciones (…)

— ¿Hay salidas en un contexto en el que la economía podría ser capaz de detonar cambios políticos?

— Claro, las sociedades no se suicidan, los países no se destruyen solos, hay un vacío de liderazgos y del poder, si la dirigencia del Psuv o la dirigencia de la oposición no están a la altura de su responsabilidad histórica, la historia les va a pasar por encima, eso fue lo que pasó en la cuarta República, y surgió Chávez, nosotros estamos empujando a la gente para que tenga conciencia de que un cambio sí debe producirse, hablo desde el bloque progresista, creo que lo único que puede sacar a nuestro país de esta crisis es un programa revolucionario chavista, además, me preocupa a la oposición que dice que no puede haber transición con el chavismo, están equivocados, no puede haber ningún cambio en el país sin que el chavismo esté involucrado (...) se trata de un bloque histórico que tiene la aceptación del 30% o 40% de la población.

Es una locura pedir una intervención militar en Venezuela, los que hacen esto no van a poner las vidas humanas, la guerra es el fracaso de la política y del ser humano, no es cualquier cosa, hay que detener esas posiciones (…)

En EE UU siempre hay distintos tipos de pensamientos, el Pentágono tiene un plan, las agencias tienen otro plan, Washington tiene otro plan, las petroleras tienen otro, los planes se activan en la medida que vean la debilidad del país (…) Los americanos y las grandes potencias están viendo la debilidad del país, que es muy grande; por eso son muy peligrosas esas insinuaciones o alegorías de una guerra con Colombia, a Maduro no le importaría ir a una guerra con Colombia, es buscando algo que desvíe la atención (…) Por todas estas cosas que estoy diciendo Maduro me odia, han aplicado contra mi toda una vendetta y de persecución y si voy a Venezuela me meterían preso, Maduro lo ha dicho, él trata de echarme la culpa a mí de su desastre en Pdvsa