Departamento Del Tesoro de EEUU acusa a Venezuela de exportar oro sin “control medioambiental ni contabilidad”

Credito: Web

24-10-18.-Estados Unidos acusó el miércoles a Nicolás Maduro de haber exportado ilegalmente al menos 21 toneladas métricas de oro a Turquía en meses recientes, en lo que describió como una nueva estrategia del mandatario venezolano para obtener nuevas fuentes ante el colapso de la industria petrolera, , reseñó la agencia AP.



“Hemos visto 21 toneladas métricas o más que han ido a Turquía en meses recientes, y hemos visto a empresas turcas reemplazar muchas de las empresas alimentarias incursas en la corrupción relacionada al programa de cajas de comida CLAP”, dijo Marshall Billingslea, subsecretario para el financiamiento al terrorismo del Departamento del Tesoro.



The Associated Press solicitó un comentario a la embajada venezolana sin obtenerlo de inmediato.



Ese ente del gobierno estadounidense calcula que al menos el 70% del programa gubernamental venezolano para subsidiar alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos como “CLAP”, está sumido en la corrupción, citando evidencia de cobros excesivos a través de empresas fantasma.



Al ofrecer una conferencia en Brookings Institution, Billingslea rehusó adelantar si su despacho prepara sanciones enfocadas a las exportaciones auríferas y dijo que su intención es denunciar esta actividad económica y pedir a otros países que presten atención a lo que describió como “saqueo” porque la actividad no tiene el aval de la Asamblea Nacional venezolana, controlada por la oposición.



“Este oro sale del país sin ninguna de las precauciones habituales para garantizar que los fondos son auditados y catalogados debidamente como pertenecientes al pueblo venezolano”, indicó.



Suzanne Maloney, subdirectora de política exterior en Brookings Institution, dijo durante la misma conferencia que los turcos han usado el oro para brindar ayuda clave para que Irán pudiera burlar sanciones económicas estadounidenses.



Maduro ha dicho que su gobierno fortalecerá las relaciones con Turquía –y otros países– después de que Washington prohibiera transacciones con bonos emitidos por el gobierno venezolano y la petrolera estatal PDVSA, e impusiera sanciones a un centenar de funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos.



Billingslea agregó que la extracción del oro se realiza generalmente a cielo abierto deforestando bosques del sur venezolano y vertiendo mercurio sin reparar en las consecuencias para el medio ambiente y para las poblaciones indígenas locales.



El funcionario dijo que las minas a cielo abierto suelen incluir numerosos estanques de agua para procesar el oro, los cuales propician la reproducción de mosquitos transmisores de malaria y dengue, enfermedades que el éxodo de al menos 2.5 millones de venezolanos podría propagar a países vecinos.