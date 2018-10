Juan Barreto sobre corrupción: “Algunos no han sido puestos bajo la lupa del escrutinio de organismos públicos"

Juan Barreto Credito: Archivo

24-10-18.-Juan Barreto, secretario general del partido Redes, aseguró este jueves durante una entrevista en Globovisión que algunas personas ligadas al gobierno no han sido investigadas por casos de corrupción.



Las declaraciones de Barreto se producen en referencia a las críticas realizadas recientemente por el presidente de la república, Nicolas Maduro, sobre casos de corrupción dentro del oficialismo.



“Hay otros que no se han revisado, no han sido puestos bajo la lupa del escrutinio de los organismos públicos. Hace falta una revisión de todo el mundo”, dijo



Por otro lado, afirmó que dentro del seno del chavismo no se está manejando bien la información con respecto a algunos integrantes del "Chavismo originario", al tiempo que alegó que el chavismo no le pertenece a nadie.



Dijo que no existe una lealtad irracional asegurando que "los que estuvimos juntos hoy, mañana podremos estar separados y estar juntos".



"Esto es una democracia, participativa protagónica y de corresponsabilidad y además Chávez decía siempre que el que manda, manda obedeciendo al soberano. El poder y la soberanía reside en el pueblo y es intraficable".



Añadió que un gobernante no debe pedirle lealtad al pueblo, sino vigilancia, contraloría y espíritu criticó al tiempo que alega que el gobernante debe dejarse gobernar por los gobernados.



Propuso que el diálogo que se quiere con la oposición debe ser social, criticando los parámetros del dialogo que se llevaron a cabo en República Dominicana.