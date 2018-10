Justicia española ordenó prisión provisional por blanqueo de capitales para el ex-ministro Nervis Villalobos

Nervis Villalobos Credito: Web

19-10-18.-Una juez española ordenó prisión provisional por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energía de Venezuela, reseña la agencia Efe.



Villalobos fue detenido el pasado miércoles en Madrid junto con otras tres personas, entre ellas el argentino Luis Fernando Vuteff, también encarcelado preventivamente. Vuteff es yerno de Mitzy Capriles y el ex Alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.



Quedaron en libertad Ignacio Sánchez Combán y Darío Ramiro Mario Ale Iturralde, con las medidas cautelares de retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.



Las detenciones se efectuaron a petición de la Fiscalía Anticorrupción y por orden del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que ya investigaba al exviceministro chavista por blanqueo. Villalobos había estado antes en prisión, hasta que hace un mes la Audiencia de Madrid ordenó su libertad.



La Fiscalía pidió esta semana su detención alegando que se han encontrado nuevos indicios de blanqueo contra él, concretamente el que lavara dinero proveniente de sobornos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) en una promoción de viviendas unifamiliares en la ciudad costera española de Marbella (sur).



Este supuesto blanqueo lo habría realizado, junto con los otros tres detenidos, por medio de la sociedad Columbus Properties One, donde Vuteff era su administrador y tiene domicilio social en Madrid, y que fue registrada en la operación policial del miércoles pasado.



Según la Policía, en la operación se embargaron 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros (unos 69 millones de dólares al cambio actual), entre los que se encuentran un hotel, una urbanización de lujo en Marbella y varios localizados en el madrileño barrio de Salamanca.



Además, se emitieron tres órdenes internacionales de detención en una operación en la que se registraron siete domicilios y despachos profesionales.



La investigación, indicó la Policía, comenzó hace más de un año, cuando los agentes detectaron una serie de transferencias realizadas por un ciudadano portugués desde el extranjero, que tenían como destino cuentas bancarias de personas vinculadas a expolíticos venezolanos y a directivos de una sociedad de gestión de patrimonios que operaba en España.



Denominada Operación Carabela, las averiguaciones las llevó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef), a instancias de la Fiscalía Anticorrupción



Hasta ahora, la Justicia española investigaba a Villalobos por haber transferido casi siete millones de dólares entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa (Portugal) del Banco Madrid a través de sociedades ligadas a él y lavar luego parte de ese dinero en actividades inmobiliarias en España.



Sobre Villalobos hay abierta otra investigación en la Audiencia Nacional española por “cohecho internacional”, en relación con los supuestos sobornos que habría concedido el grupo empresarial español Duro Felguera a funcionarios bolivarianos de alto nivel a cambio de contratos.



Además, un tribunal del estado de Texas (EEUU) lo investiga por blanqueo y otros delitos, país al que ha accedido ser extraditado, pero cuya entrega no se podrá hacer efectiva mientras tenga causas pendientes en España.