(VIDEO) Procuraduría mexicana denuncia corrupción y sobreprecios en ventas de productos de "baja calidad" a Venezuela a través de los Clap

#PGR inició carpeta de investigación por operaciones inusuales en contra de personas físicas y morales dedicadas a la venta de alimentos básicos y que han obtenido recursos públicos venezolanos provenientes de un programa gubernamental de ayuda humanitaria: Alonso Lira #SEIDO pic.twitter.com/Roj96zy8HC — PGR México (@PGR_mx) 18 de octubre de 2018

El Subprocurador, Alonso Lira #SEIDO, señalo que, con motivo de la investigación, se localizaron 1,300 contenedores de despensas alimenticias en #México que tenían como destino #Venezuela, mismas que fueron destinadas y entregadas a sus beneficiarios. pic.twitter.com/KodjEfB4hK — PGR México (@PGR_mx) 18 de octubre de 2018

Los imputados harán entrega al @ACNURamericas 3 millones USD Además se comprometen a no efectuar ningún acto comercial con el Gobierno de Venezuela o terceros, que operen el envío y comercialización de despensas, alimentos o medicinas, con motivo del programa CLAPS. pic.twitter.com/lQYMJqRCr8 — PGR México (@PGR_mx) 18 de octubre de 2018

18-10-18.-Hasta con 112% de sobreprecio se revenden los productos mexicanos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). La información fue revelada este jueves, 18 de octubre, por la Procuraduría General de México luego de una investigación con cuerpos de seguridad del Estado.Los productos no solo se vendían con sobreprecio a los venezolanos a través de los Clap. También eran exportados de México a un precio mayor que su valor real. Adicionalmente, la operación determinó que estos alimentos son de “baja calidad”.“De acuerdo con la investigación, este grupo de empresas y personas físicas (mexicanas y extranjeras), han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios, para, en cambio, adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela”, dice el informe difundido por la Procuraduría.La investigación, en la que participaron la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la UnidadEspecializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, determinó que en las operaciones incurrieron distintos actores.Multa por $ 3 millonesLa Procuraduría indica en el informe que se coordinó “un acuerdo reparatorio” con los involucrados en la investigación. Uno de los puntos acordados es que los imputados deberán pagar 3 millones de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para atender los operaciones del organismo en América Latina y el Caribe.También se acordó que los involucrados no podrán comercializar alimentos, medicinas ni despensas con el Gobierno de Venezuela ni con terceros enmarcado en el programa de los Clap.México indicó que los elementos aportados por esta investigación se compartirán con las autoridades competentes a nivel nacional para cooperar en la lucha contra el lavado de dinero “y, en particular, contra este esquema fraudulento”.