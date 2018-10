Presidente haitiano apoya que se investigue uso que se dio a los fondos de Petrocaribe

El presidente haitiano, Jovenel Moise Credito: Archivo

18-10-18.-El presidente de Haití, Jovenel Moise, respaldó hoy que se investigue el uso que se dio a los fondos de Petrocaribe, tras la multitudinaria manifestación en la que decenas de miles de haitianos reclamaron ayer que los culpables de la supuesta corrupción sean conducidos ante la Justicia, reseñó la agencia Efe.



El mandatario publicó hoy en su cuenta de la red social Twitter varios mensajes donde pide “al jefe del Gobierno que brinde todos los apoyos necesarios a las instituciones interesadas, en particular al Poder Judicial, para arrojar luz sobre el uso de los fondos Petrocaribe”



“Nadie escapa a la justicia. Es un deber moral y una justicia”, afirmó.



“Todas las empresas que han cobrado dinero del contribuyente y no han cumplido con su compromiso serán procesadas, dondequiera que estén, de acuerdo con la ley. Pido a los representantes legales del estado que se hagan cargo de ellos, de acuerdo con los formularios legalmente requeridos”, apunta



El mandatario también alude a la exigencia ciudadana de esclarecer el uso que se dio a los fondos con acciones como la de ayer, algo que “atestigua la vitalidad de nuestra democracia”, e insta a los empleados estatales “que han tenido una parte activa en la gestión de estos fondos que se pongan a disposición de Justicia”.



Decenas de miles de haitianos salieron ayer a las calles de la capital y otros puntos del país para exigir que se someta a la justicia a los culpables de la supuesta corrupción.



La manifestación de este miércoles, día festivo en el país, fue la más grande realizada en Puerto Príncipe desde el inicio del movimiento anticorrupción hace varios meses, y que han convocado a una nueva movilización el 18 de noviembre.



Sin embargo, el abogado y líder opositor Andre Michel se mostró escéptico sobre la posibilidad de que se celebre un juicio sobre la supuesta malversación de los fondos, procedentes del acuerdo por el cual Venezuela suministra petróleo a precios blandos a un grupo de países de la región.



En rueda de prensa, Michel opinó, además, que las movilizaciones de ayer y las peticiones de dimisión de Moise suponen “una demostración de fuerza y un mensaje de que el país no puede más con un gobierno que no escucha la voz del pueblo.”



Investigaciones del Senado haitiano apuntan al desvío de 2.000 millones de dólares de los fondos de Petrocaribe para financiar 200 proyectos por parte de exfuncionarios y responsables de varias empresas, pero nadie ha sido procesado por este caso hasta ahora.