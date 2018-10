Pdvsa: Fuga de sustancia amarillenta de Amuay se debió a una “falla de instrumentación”

12-10-18.-PDVSA señaló en un comunicado que se trató de una "falla de instrumentación" en la planta catalítica de la refinería, perteneciente al Centro de Refinación Paraguaná, en el estado Falcón.



Una falla en la refinería de Amuay ocasionó este jueves la fuga de un químico para la obtención de gasolina, informaron fuentes oficiales y sindicales, lo que generó alarma en la localidad de Punto Fijo (noroeste).



La petrolera estatal PDVSA señaló en un comunicado que se trató de una "falla de instrumentación" en la planta catalítica de la refinería Amuay, perteneciente al Centro de Refinación Paraguaná, en el estado Falcón.



Esta situación "originó el cierre de la válvula que comunica el catalizador de la unidad y obligó a realizar el venteo del producto de color amarillento, también conocido como catalizador", por una chimenea, añadió el reporte.



El catalizador es un químico utilizado para la producción de gasolina, explicó a AFP Iván Freites, secretario general del sindicato de trabajadores petroleros y gasíferos de Falcón.



Este mismo jueves "se logró estabilizar el funcionamiento de la unidad para continuar con la producción de combustible", indicó PDVSA, y subrayó que el catalizador "no es una sustancia tóxica", por lo que no representa peligro para los pobladores.



Según el sindicalista, el químico sí es tóxico y afecta el ambiente. "Hay fallas de mantenimiento, el mes pasado hubo problemas y el anterior también", sostuvo Freites, apuntando que estas contingencias son constantes.



El 25 de agosto de 2012, Amuay fue escenario de una de las peores tragedias en la industria petrolera de Venezuela, cuando una explosión dejó 42 muertos, cerca de 80 heridos y cinco desaparecidos.



Alexandra Martínez, quien vive cerca del complejo refinador, contó a la AFP que la columna de humo se prolongó durante una hora aproximadamente.



"Algunas personas sufrieron irritación en los ojos. El humo era bastante denso", comentó Martínez, de 50 años.



Amuay "es el único lugar donde se produce gasolina" en Venezuela, precisó el dirigente sindical.



En los últimos años el país ha tenido que importar combustible para satisfacer la demanda interna, pero tras la emergencia de este jueves PDVSA aseguró que "mantiene sus inventarios en niveles óptimos".



Un incendio se registró el 22 de marzo último en el Centro de Refinación Paraguaná, que según la petrolera estatal PDVSA no ocasionó daños.



Asimismo, en noviembre de 2017 un derrame de crudo afectó una bahía adyacente al complejo industrial.



Líderes sindicales y de la oposición atribuyen esos incidentes al deterioro de la infraestructura por falta de mantenimiento e inversión.



La producción de crudo de Venezuela está en franca caída, llegando hasta 1,4 millones de barriles de petróleo al día en septiembre, el volumen más bajo en tres décadas.