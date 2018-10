(VIDEO) Jefe de Ubch en Barinas enterró a su madre en el patio por no contar con recursos para el sepelio

#EnVideo ????En Barinas enterraron a la madre de Larry Toro, integrante de las UBCH, en el patio de su casa ante falta de recursos y apoyo del partido. "Nuestro camarada siempre ha dado la batalla por el PSUV y esto es lo que estamos recibiendo. No tenemos respuesta", reclamaron. pic.twitter.com/eYUqm7bhRL — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 7 de octubre de 2018

08-10-18.-“Ya que no hay respuesta de parte del Gobernador de Barinas y nadie que nos pueda ayudar, nos tocará enterrar a la señora Bárbara en el patio de su casa. Así inicia un video que se hizo viral en el que el jefe de la Unidad de Batalla Hugo Chávez (Ubch), Larry Toro, expuso cómo tuvo que enterrar a su madre fuera del cementerio por falta de recursos, reseña el portal Efecto Cocuyo.“Somos del equipo político siempre combatiente y hemos dado la cara y esto es lo que estamos recibiendo desde el Psuv (Partido Socialista Unido de Venezuela) y de dirigentes estadales. Tenemos dos días esperando respuesta, camarada presidente”, reclama otro ciudadano que ayudaba a cavar el hueco para el entierro.Esta no es la primera vez que las comunidades deben recurrir a este método violatorio de la Ley para Regulación de Cementerios y Servicios Funerarios. En septiembre, en el estado Zulia, una familia enterró en su propiedad a un niño.El periodista Lenin Danieri publicó este miércoles, 3 de octubre, un video en el cual se puede observar a una mujer excavando un hueco en el patio de su vivienda en el estado Zulia, para poder enterrar a su hijo. La mujer expresó que por falta de recursos no pudo enterrar a su hijo en un cementerio.La economía aprieta el dueloLa familia de Wuencelao Álvarez de 78 años, fallecido producto de la lechina, no encontró apoyo en después de su muerte. Luego de cuatro días, sus familiares no han podido darle santa sepultura por no tener los recursos económicos suficientes.El medio del estado Zulia, Panorama, informó que era el cuarto caso en menos de un mes en el que una familia no cuenta con el dinero para un sepelio.“Queremos que la Alcaldía o la Gobernación se aboquen a nuestra causa. Tenemos miedo que al pasar más tiempo una epidemia se desate en el barrio”, expresó Neira Salom, vecina del lugar.