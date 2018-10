Mantequilla regulada llega de a ratico a los anaqueles

Credito: ÚN

7 oct. 2018 - Comerse una arepa con mantequilla en el país ya no es tan fácil como antes. La margarina regulada a Bs.S 65 se ha desaparecido de los anaqueles de los comercios y solo llega por raticos.



María Rosales relató que después de buscar la mantequilla en varios comercios del 23 de Enero, Catia y en el centro de Caracas, el fin de semana pasado la adquirió por 655 bolívares soberanos en el Mercado de Guaicaipuro, situado en la avenida Andrés Bello.



Entre tanto en el supermercado Luz de La Urbina la vieron por última vez hace casi 15 días. Mientras que los usuarios del Plan Suárez, ubicado en la misma zona, aseguraron que tienen rato que no ven el producto.



Durante un recorrido realizado por el equipo de ÚN, también se constató que en el supermercado Unicasa del Unicentro El Marqués no ha llegado la margarina.



En el Día a Día de Agua Salud tampoco tienen el rubro. “Hace como dos o tres meses que no nos llega mantequilla al local”, señaló un trabajador que no reveló su identidad.



Otras presentaciones



En algunos supermercados se encuentra a veces las variaciones de la mantequilla que tienen un mayor costo.



En la sucursal de Unicasa ubicada en la avenida Sucre, al oeste de la ciudad Capital, donde comercializan la margarina Chiffón de Mavesa a Bs.S 200. El mismo producto en el Excelsior Gama de La Urbina lo expendieron en Bs.s 150.



Por otro lado, en el Central Madeirense del centro comercial El Lago ubicado en Catia, parroquia Sucre, venden mantequilla Mavesa Ligera en 150 bolívares soberanos.



“No me queda otra que comprar esta cara, pero sería bueno que el Gobierno meta la lupa”, sostuvo un cliente.



Buhoneros



En una visita por el mercado de Catia y la redoma de Petare, se constató que los buhoneros no cuentan con el rubro.



“Cambio azúcar por mantequilla” se escucha decir a los llamados bachaqueros que se encuentran parados en el bulevar, ofreciendo “disimuladamente” otros rubros como leche, harina de trigo, azúcar, aceite, entre otros.

