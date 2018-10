La Verdad De Vargas: Buque chino vino solo a pasar consulta

Credito: La Verdad de Vargas

03-10-18.-Para hospitalización, 35 unidades de cuidados intensivos, 12 quirófanos en los que 120 médicos ofrecen servicios en más de 20 especialidades, con capacidad para realizar a diario 60 cirugías mayores, el buque hospital chino Arca de la Paz solo atendió consultas generales a 400 personas diariamente.



Durante la semana que estuvo en el Puerto de La Guaira, en tres oportunidades el equipo del Diario La Verdad intentó hacer la cobertura periodística y acceder a las instalaciones pero nos negaron la entrada. Lo que sí logramos conseguir fueron las múltiples quejas de ciudadanos de Vargas, Carabobo, Trujillo, Sucre y de otros rincones del país, quienes quedaron varados esperando atención.



Tal como lo denunció Alejandro Montilla, sargento primero de la Guardia Nacional proveniente de Boconó, Trujillo, quien se movilizó por sus propios medios en busca de atención médica, pero los funcionarios le negaron el ingreso, indicándole que solo atendían a quienes iban referidos por los consejos comunales.



“Venezuela es muy grande, tiene muchas juntas comunales. Entonces, el barco viene por 15 días. Tú crees que todas esas organizaciones se van a hacer cargo de traer tantos pacientes para acá. Eso es ilógico”.



El Gobierno dijo que el buque llegaría a las costas venezolanas para contrarrestar el saboteo del imperio y el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional indicó que todo el que se acercara con su Carnet de la Patria recibiría atención, pero las consultas se organizaron por parroquias, con 200 cupos por cada turno, dejando por fuera a quien no fuera de Vargas.



Fueron múltiples las denuncias de la discriminación que hubo para seleccionar a los afortunados, ya que no hubo una metodología clara de cómo se priorizó la atención y casos como el de Eloina Acosta, quien viajó desde Guarenas por una lesión en la pierna y no fue atendida.



“No atendieron ni al 1% de los pacientes del país”



El presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes del Hospital Vargas, Carlos Prosperi, denunció que el buque hospital chino “no atendió ni siquiera al 1% de los pacientes del país”.



“También hubo una discriminación. Para nadie fue un secreto que muchos pacientes se trasladaron desde el interior y no fueron atendidos”.



Destacó el caso del señor Figueredo con un cáncer de próstata, quien ameritaba con urgencia intervención quirúrgica y le fue negada la atención. “El paciente mostró, como ellos lo pedían, sus Carnet de la Patria y del PSUV, y aun así se le negó la atención”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 395 veces.

La fuente original de este documento es:

La Verdad Vargas (http://laverdaddevargas.com/24/buque-chino-vino-solo-a-pasar-consulta/2018/10/03/)