Asociación Civil Metro: La escasez de personal pone en ''jaque'' el servicio del Metro de Caracas

Vicepresidente de la Asociación Civil Metro, Alberto Vivas Credito: GV

02-10-18.-El Vicepresidente de la Asociación Civil Metro, Alberto Vivas, expresó durantre una entrevista en Globovisión que la desmotivación y deserción del personal del Metro de Caracas ha sido la piedra angular de su deterioro e ineficiencia



Asimismo, afirmó que la recaudación monetaria por la venta de boletos es necesaria, sin embargo alude a una irregularidad en su distribución que ha provocado kilométricas colas para la obtención del boleto.



''En algunas estaciones no se está cobrando el pasaje. Algunos torniquetes están libres porque no funcionan por falta de mantenimiento. Los fines de semana no hay venta de boletos y después de las siete de la noche tampoco'', denunció.



Sostuvo que no se están vendiendo los boletos en todas las estaciones de metro y que no hay personal suficiente para cubrir con la cuota de trabajo. ''La falta de personal ha incidido sustancialmente en el deterioro del servicio'', agregó.



Destacó el hecho de que no hubo planificación sobre el nuevo mecanismo de cobro del metro. ''No se tomaron las previsiones necesarias para la venta de boletos. No ha habido organización. Se usa la Milicia Bolivariana cuando los torniquetes no funcionan pero este no es personal preparado para estar en las instalaciones de metro. Lo ideal es que exista un personal altamente preparado para el acceso al metro. Ante una eventualidad no sabrían como actuar.