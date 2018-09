Rafael Ramírez: el Gobierno está “vendiendo las joyas de la corona a los chinos, alguien tiene que ponerle un parao a esto”

29-09-18.-El exministro de Petróleo, expresidente de la estatal Pdvsa y expresidente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Rafael Ramírez aseveró durante una entrevista al portal Sumarium que el Gobierno de Nicolás Maduro es “incapaz de velar por los negocios del país en el exterior“.



Ramírez afirmó, considerando la reciente visita de Maduro a China, que el Gobierno está “vendiendo las joyas de la corona por un valor que solo ellos y los chinos saben”, a propósito de su reciente denuncia sobre la venta del 9,9% de participación de Pdvsa en la empresa mixta PetroSinovensa a la China CNPC.



“Vamos a perder todos nuestros activos (…). Por eso digo que alguien tiene que ponerle un parao’ a esto”, sostuvo.



Aseguró que el actual presidente de Pdvsa, el militar Manuel Quevedo, “no sabe de petróleo, ni la junta directiva que lo acompaña. Es gente que está interesada en otra cosa y no en el negocio petrolero. Quevedo se descuidó y nos confiscaron todos los terminales de agua profunda que se utilizaban para vender petróleo a India y China”.



Asimismo, Ramírez resaltó que “siempre” propuso a Maduro, cuando fue ministro de Petróleo, vender la filial estadounidense de Pdvsa, Citgo, por ser un activo sensible a decisiones políticas.



“Siempre propuse vender Citgo; nos estaban ofreciendo 15.000 millones de dólares (…). No tenemos ni los 15.000 millones de dólares, ni las refinerías. Este Gobierno es muy improvisado, no sabe del negocio petrolero”, sumó.



También aseveró que Venezuela “perdió” la refinería Cienfuegos, pues “Maduro se la cedió a Cuba” y además “vamos a perder los activos de 5 refinerías”.



“El país pierde 43.000 millones de dólares por la incapacidad de Maduro”, lamentó.



Por otra parte, Ramírez se quejó de ser “el chivo expiatorio del madurismo” y que le han caído “las siete plagas de Maduro”, pues para el Gobierno “soy el culpable de todo lo malo que ha hecho” el primer mandatario nacional.



Mientras tanto, en la industria petrolera venezolana “nadie se atreve a tomar decisiones por temor a que se lo lleven preso”, aseguró.



Maduro está “rematando nuestras empresas mixtas”, necesita “desesperadamente plata” y “tiene que salir de Miraflores por el bien del país”, insistió.



Sin embargo, Ramírez se mostró esperanzado en que, en caso de un cambio político en Venezuela, “algún Gobierno que sea nacionalista va a venir y va a revertir esos contratos“.



En cuanto al volumen de producción petrolera en Venezuela, el cual Maduro prometió duplicar este año, el exministro dijo tajantemente que no ve posible el cumplimiento de esa meta y estimó que, si estuviera en sus manos, cambiaría la directiva de Pdvsa, restablecería moralmente a los trabajadores petroleros y “llamaría a los que se fueron; lo primero es ocuparse del trabajador”.