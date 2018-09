Diosdado Cabello sobre Rafael Ramírez: “Él se fue de Venezuela y limpio no se fue"

27-09-18.-Diosdado Cabello arremetió este miércoles en su programa Con el mazo dando contra el expresidente de Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa), Rafael Ramírez, a quien acusó de corrupto, reseñó el portal Caraota Digital.



“Yo vi en estos días a Rafael Ramírez atacándome a mi. Qué tiene él que atacarme a mi, si yo estoy aquí en Venezuela echándole bola con mi gente, con mi pueblo y él se fue de Venezuela, y limpio no se fue, para que sepa el país. No te metas conmigo Rafael Ramírez”, expresó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).



Afirmó que el responsable del declive de la producción de la industria nacional petrolera es es Ramírez, por no cumplir las metas establecidas en su oportunidad por el mandatario fallecido, Hugo Chávez.



“Yo lo dije aquí: a quien el comandante Hugo Chávez le dijo el 22 de febrero fracasamos fue a Rafael Ramírez, quien era presidente de Pdvsa. Fue a él, porque no le cumplió la orden al comandante Chávez de llevar la producción hasta donde debía llevarla”, agregó el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).



Ramírez aseguró, en unas de sus columna dominical publicada en el portal Aporrea, que Cabello no es el indicado para enfrentarse a Nicolás Maduro por dirigir una ANC de la cual “ya nadie espera nada” y se plegó “cobardemente” a la entrega del país.



“Esta entrega sucede sin que la Asamblea Nacional (AN) diga nada, lo cual refleja un acuerdo tácito con el gobierno de “dejar hacer, dejar pasar“, cediendo sus competencias mansamente y con el silencio inexplicable de la ANC, plegándose cobardemente a la entrega del país”, escribió.