(VIDEO) Maracaibo: Encontraron de todo en el Mercado de la Pulgas

26 sept. 2018 - El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, anunció este miércoles la intervención del mercado de Las Pulgas tras una inspección realizada junto al alcalde de Maracaibo, Willy Casanova. Militares y policías tomaron el mercado de Las Pulgas bajo instrucción directa del gobernador Prieto y autoridades militares de la región.

Durante este evento, se designaron dos autoridades para regir en este mercado: una civil y la otra militar.

Fue el el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Occidente, M/G Fabio Zavarse Pabón quien informó del nombramiento de una autoridad militar en Las Pulgas. "Se ha nombrado como autoridad militar al G/D Agustín Herrera Luna, y la autoridad civil la nombrará el alcalde de Maracaibo".

Llegas al Mercado Las Pulgas .... guerra a las mafias https://t.co/sAxB5wTQRx — Omar Prieto, Gobernador! (@OmarPrietoGob) 26 de septiembre de 2018

La autoridad civil designada para este mercado popular es el director general de la Alcaldía de Maracaibo, Tony Boza.

"Esto no es una visita. A partir de hoy vamos a venir diariamente para ir desplazando a los que han configurado un sistema corrupto. Vamos a desalojar, conjuntamente con el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, los tarantines, la mayoría son de uno o dos propietarios y los alquilan", dijo el gobernador.

"Ha sido un clamor de un universo de zulianos que hace vida en este mercado", puntualizó Prieto en su inspección al principal mercado de la ciudad.

El mandatario regional explicó que esta medida es tomada con el propósito de acabar con la especulación y la reventa de efectivo, como otros problemas que operan en dicho mercado.

El M/G Zavarse Pabón dijo: "Estamos en un abordaje integral del mercado de Las Pulgas, un despliegue mancomunado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y fuerzas policiales que hacen vida aquí para desmontar todas las mafias que tienen instalada una economía perniciosa".

El hecho inició alrededor de las 3:00 de la tarde de este miércoles. Con todos los instrumentos suficientes para enfrentar a la enardecida multitud, funcionarios de la GNB se adentraron hasta el mercado.

Un oficial de la PNB aclaró un poco mas la situación: "Estamos aquí para poner mano dura a las mafias que operan en Las Pulgas. Nuestra principal tarea es combatir el contrabando de alimentos y de efectivo, asi como de frenar los altos precios de los productos básicos que generan malestar en la colectividad marabina".

En el lugar de los hechos, testigos se quejaban de las mafias que operan en Las Pulgas: "Es bueno que esté pasando esto, para ver si esas personas que venden en el mercado sientan cabeza. Es una situación inaguantable lo que estamos viviendo los marabinos. Te quieren vender comida mucho mayor al precio real, y eso no puede ser", exclamaban, enardecidos, algunos presentes.

Miguel Cervantes, un ciudadano que se encontraba presenciando lo ocurrido, fue tajante al dar su opinión: "Así tienen que ser las cosas. Ya los comerciantes ni siquiera quieren aceptar billetes de baja denominación del nuevo cono monetario. Sin importar que este apenas va saliendo. De cierta forma me alegra que las autoridades de la ciudad hayan accedido a hacer esto".

Un helicóptero policial, sobrevolando el cielo de Maracaibo, supervisaba desde el aire lo que ocurría en el casco central.

Recorriendo cada espacio del Mercado Las Pulgas. Intervenido este espacio en defensa del pueblo https://t.co/UBHrbB6cJg — Omar Prieto, Gobernador! (@OmarPrietoGob) 26 de septiembre de 2018

Igualmente, Prieto reiteró que los dueños de comercios que cobren hasta el triple serán detenidos.

"Local que esté cobrando el doble del precio o que esté usando los puntos de venta para cobrar el triple, no solo va a pasar a la Alcaldía de Maracaibo, sino que el dueño va a ir preso", destacó.

Algunos no entendían lo que estaba sucediendo a los alrededores: "Yo estaba caminando para el mercado y me encuentro con las calles trancadas y las personas averiguando algo. No tenía idea de lo que estaba pasando".

El hecho ocasionó que el tráfico colapsara y que el centro de la ciudad se volviera un caos. Las calles fueron cerradas, por seguridad, por los efectivos policiales que se encontraban en la zona.

Un testigo manifestó: "Está bien que hagan esto, pero queremos que lo hagan con seriedad y no cada cierto tiempo. Algunos de los oficiales que están hoy aquí han sido, alguna vez, culpables de lo que está sucediendo. No queremos que eso siga pasando".

Afirmó que a partir de este jueves 27 de septiembre serán desplegados diferentes módulos policiales en todo el mercado para que las personas puedan realizar sus denuncias.

"Mañana habrán módulos policiales alrededor del mercado, las personas que quieran hacer sus denuncias tienen que ir al módulo".

En relación al rechazo del billete de cien bolívares por parte de los transportista y comerciantes, el pasado 24 de septiembre, el gobernador anunció que serán multados todos aquellas personas que no reciban el ejemplar monetario.

"Nos entretuvieron con el tema eléctrico, ya lo tenemos estabilizado, y vamos ahora con el tema de los mercados", aseveró el gobernador Omar Prieto desde el centro de la ciudad.

De esta forma, se espera que autoridades policiales acudan constantemente a los mercados del casco central para monitorear a los comerciantes.

"Vamos a combartir a las mafias", sentenciaron funcionarios.