Enfermos de otros estados no son asistidos en buque hospital chino

Credito: EU

26-09-18.-En horas de la mañana del día martes, un grupo de 30 enfermos se apostó en la entrada del Terminal de Pasajeros del Puerto de La Guaira para protestar por la falta de atención en el buque hospital Arca de la Paz, que atracó el pasado sábado en Vargas como parte del convenio China-Venezuela.



Eloina Acosta llegó de Guarenas, estado Miranda, para recibir atención dado que hace tres meses se cayó bajando de un bus y "a la fecha no me ha visto ningún médico. Me vine para acá a las 3:00 am con la esperanza de que me atendieran, pero el guardia dice que aquí están trabajando es con las juntas comunales".



Mientras tanto Aura Suhé, afectada, reside en Aquí Está, parroquia Carlos Soublette, y dice que se vino al puerto en busca de una medicina que necesita. "Mi consejo comunal está adentro, pero a nosotros no nos avisaron nada. Hoy le toca a mi parroquia, pero a mí no me dejan pasar", explicó.



"Aquí están atendiendo puros militares. Yo vengo de allá adentro y eso es falso que estén atendiendo por consejos comunales. Hoy le fui a tocar la puerta a uno para saber cuándo nos iban a atender y su respuesta fue que no sabía nada de eso", expresa Omar Jaime Rodríguez, habitante de Canaima, Carlos Soublette.



Asimismo, calificó como deficiente la atención médica que brindan en el barco. "El Presidente llamó al pueblo a venir hasta acá, pero cuando uno llega aquí te dicen otra cosa", dijo.



Además, indicó que han llegado pacientes de Caracas, Miranda, Carabobo y Trujillo que invierten gran cantidad de dinero en pasaje y se van sin ser atendidos. El sargento primero de la GNB Alejandro José Hidalgo Montilla se vino solo de Boconó, Trujillo, con la esperanza de que le sea chequeada su vista, que se vio afectada después que fue operado de un tumor cerebral. "El barco viene por 15 días y no creo que dé chance de que todos seamos atendidos", señaló.



El buque hospital chino funciona desde fines de 2008. Fue construido por Guangzhou Shipyard International Company (actual Comec). Tiene 178 metros de largo y 24 de ancho, además de un hangar con disponibilidad para aterrizajes de emergencia para helicópteros medianos.



Tiene capacidad para 500 camas, 35 unidades de cuidados intensivos y 12 quirófanos en los que 120 médicos ofrecen servicios en más de 20 especialidades. En el barco se pueden realizar a diario 60 cirugías mayores (cabeza, pecho, cuello abdomen).