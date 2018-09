Zulia: Se ha convertido en todo un drama tramitar una cédula de identidad en Maracaibo

Colas en el SAIME de Maracaibo

Maracaibo, septiembre 23 - Tramitar la cédula de identidad se ha convertido en una labor titánica y desgastante. Ya era difícil tramitar el pasaporte, pero por la cédula, un documento tan primario y básico, las personas pasan días a su ‘caza’ en esta travesía que pareciera no terminar.



No es suficiente madrugar para llegar al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) a primera hora, en cualquiera de las tres oficinas que hay en Maracaibo: Core 3, Sabaneta y Valle Frío, pues para conseguir una cédula de identidad por segunda vez, las personas deben armarse de valor, pero también de paciencia, pues han denunciado que han durado desde el día anterior para el registro —si hay sistema— y meses para obtenerla físicamente.



“Solicitar la cédula fue un drama porque tuve que estar desde las 4:00 pm en la oficina (Saime) de Sabaneta, hasta el otro día cuando amanecimos y nos dijeron que no había sistema, a las 11:00 am. Yo me quería morir”, afirmó Julia Merchán.



En el Saime de Valle Frío hay un anuncio publicado el 30 de julio que dice: “Se le informa al público en general que la cedulación por primera vez está suspendida hasta nuevo aviso”.



Con palabras similares recibieron a Maritza Cobos, quien quería cedular a su hijo, pero el “por el momento no” de un funcionario frenó sus planes.



Un trabajador del Saime, quien prefirió mantenerse en al anonimato, señaló que “no hay sistema en esa oficina porque la conexión con Cantv ha sido muy inestable”, lo que hace que el sistema de la institución falle constantemente.



Antes de la suspensión, Esteban Linares pudo solicitar su documento de identidad, pero hasta la fecha no le han avisado sobre su llegada. El martes fue a las oficinas a ver si le daban alguna respuesta.



La directora del Saime en la región zuliana, Ana Guarán, indicó que no puede ofrecer “ningún tipo de declaraciones” sobre el estado y servicios del ente que gerencia.



Sin embargo, Guarán aseguró que en los próximos días el servicio en la oficina Valle Frío será restituido.



Adelantó también que “están trabajando” por volver a ofrecer cédulas por primera vez en todas las oficinas a nivel regional, pero sin fijar una fecha de arranque.



Si usted extravió su documento de identificación, deberá poner una denuncia ante la intendencia. Luego viene el ‘viacrucis’. “Denuncié y en el Saime (Sabaneta) solicité la cédula hace siete meses y no ha llegado. Cuando la pedí, me dieron un papelito que dice que me la van a entregar, pero con ese papelito no puedo hacer trámites en el banco”, testificó Carlos Martínez.



La incertidumbre crece en José Chirinos, debido a que necesita el documento para viajar a otro estado “porque en el camino hay muchas alcabalas y me pueden detener, y no quiero pasar por eso”.



En algunas partes de la ciudad o del país realizan jornadas en canchas o instituciones, pero las personas sienten desconfianza, pues “el material es distinto, no sirve”. Aseguran que una cédula tramitada y entregada directamente en una oficina es de mayor calidad y aceptación, pero esto fue desmentido por un funcionario, quien aseveró que eso no es así porque utilizan los mismos equipos para hacerlas.



“Todo es una maraña. Si hay plata, rapidito te tramitan la cédula”, soltó Grecia Puche, quien señaló que a un conocido suyo se la dieron a los pocos días.



Indocumentado está Orlando Sampieri, quien, a pesar de tener el Carnet de la Patria “no le sirvió de nada”, pues aunque en él aparece su cédula y también su nombre no se “lo aceptan en muchas partes”.