(VIDEO) ¿Cómo se llama la economía de la panadería del Abasto Bicentenario que está desangrando a Dios y a María Santísima?

Sábado, 22 de septiembre.- Volvimos, pasamos por allá, el lunes tres, por la panadería del Abasto Bicentenario que está ubicado en la plaza Venezuela de Caracas y pudimos constatar que prosiguen con problemas, que Roberto Montemarani, en su estilo muy personal, reporta para aporreadores y aporreadoras: parece que el Abasto Bicentenario siempre tiene una falla, siempre, especialmente la panadería.



Como de costumbre: las colas, los bachaqueros, los malandros, los guardias nacionales que no salen a pedir la cédula a la hora que la tienen que pedir y ese permanente despelote.



Ahora resulta que la panadería, no sabemos cual es la causa, no te abre antes de las nueve, nueve y media de la mañana, tu entras y resulta que adentro te consigues una empleada del Bicentenario comprando, que es lo que siempre hacen, compran de primero, llevan su carrito, me imagino que es el pan para sus compañeros.



No pueden hacer eso a la vista de todo el público, tener al público media hora dentro de la panadería.



La panadería empezó a funcionar al público faltando diez minutos para las diez de la mañana (9.50 am).



Señores del Bicentenario, a ver si por el amor de Dios, le ponen el cascabel al gato.



Con otra novedad, a las once y media de la mañana (11.30 am), con todas las estanterías abarrotadas de mercancía, había pan de todo tipo, toda la gente que quedó en la parte de abajo, en la cola, los mandaron a desalojar por la Guardia, porque evidentemente ya el horario no daba.



Además de esto, el Bicentenario abrió, abrió hace, después de dos meses cerrado, que el ministro, el mayor general Luis Medina Ramírez no dijo ni pío, porqué lo tuvo cerrado dos meses y mantuvo en zozobra cuatro mil empleados a nivel nacional.



Se refirió Montemarani, a continuación, al silencio institucional que existe con relación a la denuncia sobre las tiendas CLAP, que supuestamente pertenecen a una transnacional colombiana.



Quien debería dar alguna aclaratoria, por supuesto, es el mayor general Luis Medina Ramírez, porque acá hay, huele a, huele feo, huele feo, tiendas CLAP, transnacional colombiana, hay mucha información, que acá parece que se mueve algo extraño, presumimos que hay algo extraño mayor general.



Ministro del poder popular, del Ministerio Público, Tarek William Saab, por el amor de Dios.



Presumimos, trasnacional colombiana, tiendas CLAP, varias tiendas de las mas grandes ya están en poder de los colombianos.



Yo creo que eso amerita, amerita aunque sea por ahí encimita, una investigación.



Freddy Bernal, coordinador nacional del CLAP, tampoco a dicho nada, acá nadie habla.



Como a nadie le gusta el tema, todo el mundo muere callao, todo el mundo muere callao.



Después de dos meses de tener el Bicentenario cerrado, abre sus puertas, funcionando muy bien, abre las puertas la panadería con el mil por ciento (1000 %) de aumento en el pan, 1000 % de aumento.



La panadería abrió, hará quince días, después de un aumento del mil por ciento, la panadería ayer el pan subió de 600 a 1,200, o sea de 6 a 12, el de 8 a 12, el de 15 a 20, en quince días, Nicolás Maduro Moros.



Y tu Nicolás hablas de Economía...eso fueron palabras tuyas Nicolás, tú hablaste, sabes que, de especulación, tú Nicolás hablaste de especulación y de Economía Criminal, Nicolás.



Y esto, El Bicentenario es tuyo Nicolás Maduro Moros, especulación y economía criminal.



¿Cómo se llama la economía del la panadería del Abasto Bicentenario que está desangrando a Dios y a María Santísima?















