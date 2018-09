Subasta en las gasolineras en Zulia: Usuarios denunciaron que pasan al que más paga

22-09-18.-La situación en las estaciones de servicio de gasolina se agudizó pues las colas de vehículos son de 10 y hasta 12 calles.

"No hay quien detenga esto" es la frase que pronuncian algunos de los ciudadanos que se encuentran apostados a las estaciones de servicio de gasolina de la ciudad de Maracaibo, pues aseveraron que la situación se ha agudizado con respecto a la oportunidad de surtir el tanque con el combustible.

Como si fuese una subasta es lo vivido en las estaciones, pues la cola oficial comienza desde el puerto de entrada, pero al frente de la misma hay otra hilera que corresponde a quienes han llegado a presunto un acuerdo con los bomberos para pagar sin hacer la larga fila, y otra adicional, que es fantasma, esta es la de los vehículos que entran por la salida de la estación en retroceso para abastecer el tanque, pero pagando una fuerte cantidad de dinero.

"Están lo que se meten por un lado y pagan 10 bolívares soberanos, esos igual están haciendo una cola aparte, y los que se meten a la bomba de retroceso pagan 30 bolívares, o sea 3 millones de los viejos, y claro como ahora sí hay efectivo pues muchos sí tienen como pagarlo", declaró Julio Cervantes.

Desespero por la gasolina

"Tengo más de dos horas y primero meten a los bachaqueros que les van a pagar y uno que no tiene que estar calándose la cola y lo que diga el bombero, porque dijeron que si no nos portamos bien iban a poner las cadenas y cerrar. Han pasado más de 20 carros desde que estoy aquí, yo estoy haciendo mi cola normal, pero las colas que se ven a los lados esas son las de los bachaqueros, los que van a pagar más por echar gasolina más el precio, no hay quien detenga esto", denunció a Noticia al Día Deisy Bracho.

Sí aceptan billetes de 100 bolívares

Sin embargo el panorama no es el mismo en todas las gasolineras, pues el desespero visita las colas mientras esperan que las cisternas de gasolina lleguen a surtir las estaciones a las que se les acabó el combustible por lo que están cerradas, pero con colas de igual forma.

"Estoy aquí desde las 6 de la mañana, no pude pasar porque se acabó temprano, agarré la cola como cuatro calles más atrás, como a eso de las 10 llegó la gandola, ya llevamos dos horas para que vuelvan a surtir pero por lo visto se tardará más, ya estoy que ceno aquí (…) a uno lo que le queda es bajarse del carro y ponerse a hablar con la gente, lo que sí sé es que están aceptando el billete de 100 sin problema alguno", indicó Amílcar Castro.

Y mientras la situación se recrudece la población está a la expectativa del anuncio gubernamental sobre la instalación del sistema biopago en las gasolineras del país.

Foto: José López

Foto: José López

Foto: José López

Foto: José López