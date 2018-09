Di Martino criticó al gobernador Omar Prieto y al alcalde de Maracaibo por las pocas acciones sobre el contrabando de efectivo

Gian Carlo Di Martino

21-09-18.- El Cónsul de Venezuela en Milán, Gian Carlo Di Martino, reprocho las pocas acciones de Omar Prieto, gobernador del estado Zulia y de Willy Casanova como actual alcalde del municipio Maracaibo, sobre las mafias de efectivo que reinan en el Mercado Las Pulgas, reseñó el portal zuliano Versión Final



Maduro no puede ser Presidente ni gobernador ni alcalde a la vez, menos policía y guardia, para atrapar a los bandidos que delante de todo el mundo, delante de ellos mismos como autoridad, arruman las bolsas de dinero soberano desangrando el país. Y no les importa”, afirmó Di Martino.



En Las Pulgas está el epicentro de los desafueros económicos que buscan dar al traste con la revolución bolivariana. Se ciñen a las directrices de Maicao, Colombia, y de allí vienen decisiones como no recibir el billete de baja denominación, afectando a la población zuliana en general”, añadió.



No puede ser que la tarjeta de débito se haya hecho una tarjeta delincuencial, un arma conspirativa en contra del Gobierno, y lo que podía ser una solución es tremendo problema por un grupo de ladrones que no hay quien los enfrente y los meta en cintura”, sostuvo.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 264 veces.

La fuente original de este documento es:

Version (http://versionfinal.com.ve/ciudad/di-martino-sobre-mafias-de-efectivo-en-las-pulgas-maduro-no-es-alcalde-ni-gobernador/)