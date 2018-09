Gobernador del Zulia: “Se le quitará la carnicería a carnicero que no presente guías”

Credito: Panorama

21 sept. 2018 - El gobernador del Zulia, Omar Prieto, advirtió que a los carniceros que estén recibiendo reses que no sean del matadero principal de la región y de los centros aliados que se les quitará la carne y el negocio si no presentan su documentación.



En una visita al municipio Machiques, la primera autoridad regional afirmó que “todo aquel que tenga carne que no sea del matadero principal del estado y de los aliados tiene que presentar sus guías y documentación porque no solo se le quitará la carne para venderla en los mercados populares sino que se le quita la carnicería y montamos una dirigida por las alcaldías y el Poder Popular”.



“¡Culpan a los yukpas de que se roban el ganado y se lo llevan a Colombia y los ganaderos no quieren arrimar carne, ¿entonces esas carnicerías que están en Machiques de dónde sacan la carne?. ¡Mentira!, ellos mismos (los ganaderos) sacan el ganado, llaman al Cicpc, dicen que fueron los yukpas (...) y mañana dicen que es Omar Prieto. Una vez dijeron, siendo alcalde de San Francisco, me montaron un show; y quién lo montó: el que gobernó aquí”, expresó.



Esta advertencia la lanzó Prieto, durante su visita al municipio Machiques, como parte de las medidas para frenar el desmedido incremento de precios sin respetar la regulación publicada por el Gobierno nacional tras el inicio del proceso de reconversión monetaria, el pasado 20 de agosto.