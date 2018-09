Así están los Bancos en el Zulia hoy miércoles: Colas, incertidumbre y confusión

19-09-18.-Desde las 5 de la mañana usuarios del Banco de Venezuela se encuentran haciendo la cola a las afueras del mismo para cobrar Bs S. 50. Los adultos mayores presentes en la cola aseguran que "Mientras restrinjan la cantidad de efectivo que se puede sacar, las colas van a seguir en los bancos", dijo José Ocando, quien aseveró que las restricciones se prestan para el contrabando de efectivo.

Asimismo, algunos abuelos de la cola denunciaron que los vigilantes y policías "meten sus conocidos". Mientras que Marisol Chourio, quien estaba diez personas más adelante, aseguró que el Banco de Venezuela es muy ordenando y todos los días deja sacar hasta Bs S. 50 y Bs S. 100 los días de pensión. "Los policías quitan la cédula y todos pasamos rápido y ordenadamente" dijo.

Por otra parte, usuarios del Banco Caribe denunciaron que no quieren atender en su sede de Dr. Portillo con la razón de que no tienen línea. "Eso es mentira. ¿Cómo no van a tener línea si están al lado del Venezuela y es el mismo sistema ABA?" dijo un usuario del Banco, quien agregó que mandan a las personas a sacar dinero de otras sedes para "quedarse con el dinero y ganar intereses" afirmó.

Mientras que los usuarios del Banco Nacional de Crédito denunciaron que desde las 8 de la mañana no habían abierto. Sin embargo, al acercarnos al lugar estaba funcionando de manera regular.