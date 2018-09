En Maracaibo transportistas estafadores están cobrando hasta 5 BsS

Credito: Panorama

19 sept. 2018 - Hasta BsS 5 están cobrando en algunas rutas de transporte en Maracaibo. Hacen caso omiso al aumento de la tarifa urbana única anunciada por el Ejecutivo nacional, que fue fijada en BsS 1.



“No les importa nada. Apenas van aumentando los pasajes y ya ellos lo llevaron 5 veces más caro. Necesito 10 bolívares para pagar mi pasaje ida y vuelta”, comentó Gisela Morón, habitante de La Curva.



Las vans que parten desde el casco central hasta la urbanización San Francisco, ubicada en el municipio que lleva el mismo nombre, fijaron el pasaje en 5 bolívares soberanos. Gladys Suárez, secretaria de Transporte, indicó que “las rutas que van (desde Maracaibo) hasta San Francisco no están clasificadas como suburbanas” porque la distancia no es mayor a la de una urbana, “pero digamos que cobren así, entonces ellos podrían cobrar BsS 1,5, pero BsS 5 jamás. No lo pueden hacer”.



Suárez aseguró: “El pueblo ya no aguanta más. El director del Imtcuma está pidiendo que hagan valer la tarifa única. A nosotros (transportistas) nos aumentaron más del 1.000%”.



Los carros por puesto de La Limpia cobran desde el centro comercial Galerías hasta el centro, una tarifa de BsS 2, desde hace unos días. Cuando cae la noche, algunos autobuses y carros por puesto de La Limpia cobran hasta BsS 5 desde el casco central de la ciudad hasta La Curva.



“Estoy tomando nota de todas las denuncias. La Limpia es una ruta que no tiene compón. Ya yo voy a empezar a encender las alarmas”, señaló la secretaria de transporte.



En la ruta San José fijaron un pasaje de BsS 2 y 3 y los ‘buses rojos’ de Los Haticos cobran 2 bolívares soberanos.



Ante este panorama, Suárez opinó que no hacen nada con poner multas “porque las multas las vuelve a pagar el usuario. Es mejor quitar la concesión” a esos transportistas que infrinjan la ley.



La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, aseguró en agosto que las tarifas de transporte suburbano quedaron fijadas en BsS 1,5 para rutas cortas y BsS 2 para las largas. Suárez precisó que en ese caso, será corta cuando el recorrido hasta el punto de llegada no supere los 50 kilómetros, y será larga cuando sea igual a 50 o más kilómetros.