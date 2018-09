Madres de pacientes denuncian que solo arepa sin relleno y arroz blanco comen niños hospitalizados en el J. M. de los Ríos

Exigimos al Ministerio de Salud y a la Dirección del Hospital J.M de Los Ríos que suministre proteínas y una dieta balanceada de acuerdo a sus patologías a los niños hospitalizados, desde este fin de semana sólo reciben arepa sin relleno y arroz blanco. #EmergenciaHumanitaria pic.twitter.com/4zOZidSB9m — Prepara Familia (@preparafamilia) 17 de septiembre de 2018

19-09-18.-Una arepa sola para el desayuno, arroz blanco para el almuerzo y también para la cena es la comida que desde el sábado 15 de septiembre le sirven a los niños internados en el servicio de nefrología del Hospital J. M. de los Ríos, ubicado en Caracas. La denuncia la formulan madres de estos pacientes que reclaman la falta de proteínas en los platos, reporta el portal Efecto Cocuyo.“¿Cómo es posible que los niños en estas condiciones y hospitalizados coman un simple plato de arroz solo? Esto no ayuda en la recuperación de los niños. A veces a ellos ni les provoca comer”, dijo este lunes 17 Vicky Fernández, madre de un paciente renal.La semana anterior el hospital fue dotado de proteínas. Sin embargo, la provisión no alcanzó para el fin de semana. “Aquí llegaron unos pollos la semana pasada, pero se acabaron en solo unos días. ¿Quién se comió todos esos pollos?”, se preguntó.En horas de la mañana de este lunes hubo una reunión con la directora del hospital, Natalia Martinho Santos, quien instó a los familiares consiguir los alimentos requeridos fuera del centro de salud a través de donaciones, porque el Ministerio de Salud no estaba en capacidad de proveerlos. “Nos dijo que nos pongamos a comprar pollo y busquemos a las fundaciones para que nos ayuden”, contó Fernández.Las madres reclamaban además por la suspensión de los servicios de la oficina de atención al ciudadano, la cual les apoyó hasta el pasado 5 de abril con alimentación, hospedaje y exámenes médicos a quienes venían del interior del país para ser atendidos este hospital.“Aquí quienes tengan dinero comen; y quienes no, pasan hambre. Ya le quitaron los albergues a tantas madres que vienen de otros estados y se es complica quedarse en Caracas, entonces ni siquiera pueden dar una comida decente“, expresó.Katherine Martínez, presidenta de la ONG Prepara Familia, señaló que el Ministerio de Salud incumple la debida nutrición de los pacientes. “Dependiendo de cada patología, los pacientes requieren una alimentación específica. Por ejemplo, los niños de nefrología no pueden consumir mucho líquido ni alimentos altos en sal. El Gobierno incumple con la alimentación en el hospital” J. M. de los Ríos, manifestó.Los pacientes de este servicio están ampardos por las medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el pasado 22 de febrero. En las medidas exigen al Gobierno salvaguardar la vida de estos pacientes. Sin embargo, Martínez señaló que el funcionamiento del servicio está cada vez más afectado.“No se ha resuelto la base del problema. El agua es inconstante al igual que los medicamentos y el mantenimiento en los equipos”, dijo.