Se mantienen largas colas para la compra de boletos en el Metro de Caracas

17-09-18.-A partir del pasado 15 de agosto se restituyó el cobro del pasaje en el Metro de Caracas, lo cual ha conllevado a que los usuarios deban adquirir sus boletos.

A pesar de que se activó un plan de venta de boletos anticipado al cobro del pasaje, muchos usuarios no han logrado adquirirlos aún. La principal causa obedece a las largas colas que se han presentado en las taquillas.

No todas las estaciones del sistema cuentan con taquillas habilitadas y aquellas que sí lo están solo tienen una. "He intentado hacer la cola varias veces desde que comenzaron a cobrar pero me he tenido que salir porque no me da tiempo de llegar al lugar al cual voy", manifestó Carlos López, usuario del servicio.

Largas colas se evidenciaron hoy en horas de la mañana en las estaciones de Plaza Venezuela, Capitolio, La California, Miranda, Parque Carabobo. Otra de las limitaciones que se han conseguido los usuarios, es que hay estaciones en las cuales la venta de boletos se inicia ya avanzada la mañana, lo cual imposibilita que los usuarios puedan adquirirlos para dirigirse a su lugar de destino.

De igual forma, los usuarios también manifiestan su queja de que solo venden boletos simples, por cuanto la venta de boletos integrados para metrobús, ida y vuelta, multiviajes y las tarjetas no están disponibles. "Debemos hacer la cola varias veces, colas en las cuales nos podemos tardar hasta una hora y solo nos permiten comprar 3, 5 o 10 boletos. Se nos complica la llegada temprano a nuestros sitios de trabajo", denunció Alexis Sánchez, usuario.

Algunas estaciones conservan libres sus torniquetes, sin embargo los usuarios temen que en algún momento ya esto no sea así y tengan que verse obligados a tener que hacer la cola para poder trasladarse.

Eliminan boleto estudiantil

De igual forma, los usuarios se quejan de la eliminación del boleto estudiantil, existiendo una tarifa única de 0,50 bolívares soberanos para todos.

Usuarios esperan que con la restitución del cobro del pasaje el servicio del sistema metro mejore, debido a que actualmente los retrasos de los trenes, la falta de mantenimiento de la limpieza, la falla de escaleras mecánicas y mal funcionamiento en el aire acondicionado de los vagones son los principales problemas que se denuncian.