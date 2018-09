El banco Credit Suisse falló en lucha contra "lavado dinero" en caso Petrobras, Pdvsa y Fifa

Credito: Archivo

17-09-18.-El banco helvético Credit Suisse falló en la lucha contra el “lavado de dinero” en casos de corrupción relacionados con Petrobras, PDVSA y la FIFA, según anunció hoy la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA) de Suiza, reseña la agencia Efe.



La entidad de control del sistema financiero helvético anunció medidas para corregir la actuación del banco, como el fortalecimiento de las reglas de combate al “lavado de dinero” y la creación de una comisión independiente para verificar la implementación de dichas medidas.



No obstante, no se aplicarán multas.



La FINMA hizo una investigación de la actuación de Credit Suisse entre 2006 y 2016 y, en 2017, abrió un proceso ante las sospechas del comportamiento con las dos estatales sudamericanas y con los directivos de la FIFA.



La conclusión es contundente: “El banco infringió sus obligaciones de supervisar el combate al “lavado de dinero” en los tres casos”.



Concretamente, los fallos ocurrieron al no identificar correctamente a los clientes, no determinar los beneficiaros de las cuentas offshore y no identificar los riesgos de una relación comercial.



Asimismo, el banco cometió un error al no pedir explicaciones suficientes a los clientes sobre el origen de los recursos.



En otro caso, la FINMA también afirma que Credit Suisse no evaluó suficientemente los eventuales riesgos de abrir cuentas de personas “políticamente expuestas” que no cita.



“Para combatir el “lavado de dinero”, cada departamento dentro del banco debe ser capaz de conocer la relación de un cliente de forma instantánea y automática”, afirma el regulador, quien asume que es nivel de control no fue aplicado por Credit Suisse.



Por su parte, el banco afirmó hoy en un comunicado que colaboró con las investigaciones y que estableció una serie de medidas para corregir los problemas identificados.



Además, achacó los problemas a “herencias” de otros establecimientos que adquirió.



El banco especifica en su comunicado que las medidas anunciadas por la FINMA no establecen el pago de ninguna multa ni la devolución de los beneficios realizados con el dinero depositado.